طريقة عمل الكريم كراميل بأسهل طريقة وأبسط مكونات والطعم حكاية

يعتبر الكريم كراميل من الحلويات الصيفية الباردة التي تهدأ من حرارة الجو في فصل الصيف والتي يُعشق تناولها وقت الظهيرة كوجبة خفيفة غنية بين الوجبات الأساسية فحلوى الكريم كراميل غنية بالكثير من الفوائد فتمنحنا الكالسيوم من اللبن والبروتينات من البيض اللذان هما أهم مكونين لعمل حلوى الكريم كراميل الباردة.

ويرجع أصل حلوى الكريم كراميل لدولة أسبانيا وانتشر بكثرة في دولة فرنسا أيضاً وأصبح يعد ويقدم كوجبة حلوى أساسية في المطاعم البرتغالية، وتناقل الكريم كراميل عبر القارات حتى عُرِف في العالم كله وأحبه الجميع.

وطريقة تحضير الكريم كراميل سهلة وبسيطة ولا يحتاج لمكونات كثيرة فقط هو ثلاثة مكونات أساسية وبعض المكونات الصغيرة الأخرى فالسكر هو أساس الكراميل والكريم عبارة عن لبن وبيض وبعض المكونات التي تعطي نكهة للكريم كراميل كالفانيليا ولسهولة وبساطة مكوناته فلذلك يقدم موقع ثقفني لحضراتكم طريقة تحضيره بالتفاصيل فتابعونا.

خمسة حبات بيض دجاج أحمر.

لتر لبن جاموسي كامل الدسم.

نصف كوب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتان كبيرتان نشا ذرة.

نصف كوب كريمة لباني.

ملعقتان سمن بلدي

يوضع ثلثي كمية السكر في مقلاة على نار متوسطة ويضاف السمن البلدي ويقلب السكر جيداً بملعقة سيلكون حتى يحترق ويصبح لونه بني.

نحضر القوالب المخصصة لعمل الكريم كراميل فيها ويصي الكراميل في قاعها وعلى جوانبها.

يغلى اللبن ويترك جانباً حتى يصبح دافئ بدرجة حرارة درجة دمعة العين.

يخفق البيض مع الفانيليا جيداً بمضرب البيض اليدوي أو الكهربائي حتى يصير قوامه خفيف.

تضاف باقي كمية السكر إلى اللبن ويقلب حتى يذوب السكر تماماً.

يضاف خليط البيض إلى اللبن وتضاف الكريمة اللباني للخليط ويخفق بمضرب البيض حتى تتداخل المكونات.

تذاب النشا في ربع كوب من الماء وتضاف للخليط مع استمرار الخفق.

يصب الخليط في قوالب الكراميل المجهزة مسبقاً.

مكونات الكريم كراميلطريقة تحضير الكريم كراميل