خلطة جابر القحطاني لتطويل الشعر تعد من الخلطات المجربة، والتي قام بوصفها الدكتور جابر القحطاني، وتحقق النتائج المذهلة حيث يتمكن الشعر من الحصول على الكثافة والنعومة والحيوية، وسوف نتعرف على هذه الخلطة بالتفصيل.

خلطة جابر القحطاني لتطويل الشعر

تعتبر هذه الخلطة من الخلطات المميزة، والتي تجعل الشعر انسيابيًا، وتعطيه النعومة.

كمية من زيت زيتون

القليل من زيت خروع

زيت لوز مر

نحضر ثلاث كميات متساوية من الزيوت الثلاثة، ويتم وضعهم في زجاجة ذات لون داكن حتى لا تعمل الزجاجة على امتصاص الضوء الخارجي فتقلل فعليه الخلطة.

قبل أن نضع الكمية المناسبة على الشعر من هذه الزيوت نقوم بتدفئتها.

نضع كمية من الزيت الدافئ على كفة اليد.

ونقوم بتدليك فروة الرأس بالشكل الدائري لفترة لا تقل عن 5 دقائق.

يتم تغطية الرأس بغطاء الدش أو نضع الفوطة المبللة بالماء الدافئ على الرأس لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الشعر من خلال الماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

الوصفة يتم تكرارها مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

مكونات خلطة جابر القحطاني لتطويل الشعرطريقة تحضير الخلطةزيت القطران للشعر جابر القحطاني

زيت القطران من الزيوت التي يتم استخلاصها من خشب الأشجار، ومن أهم مزايا هذا الزيت:

أنه لزج وشديد السواد، ويحتوي على الكثير من المعادن.

من أهم مميزات هذا الزيت أنه قوي الرائحة، ويختلف عن جميع الزيوت الطبيعية.

يمد الشعر بالكثافة والحماية من التعرض إلى التساقط.

كما أنه يغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يعطي الشعر اللون الأسود، بالإضافة إلى اللمعان.

ويقضي على جميع مشكلات فروة الرأس مثل الحكة.

بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على قتل الفطريات والبكتيريا التي توجد في فروة الرأس.

طريقه استخدام زيت القطران للشعر

تتنوع الطرق التي يمكن من خلالها أن يستخدم هذا النوع من الزيت للشعر حيث يمكن الاعتماد عليه بمفرده دون أن نضيف إليه أي نوع من الزيوت، ومن الممكن أن استخدمه ومعه بعض الأنواع من الزيوت، ومن أشهر الطرق لاستخدام هذا الزيت:

نضع الكمية متساوية من زيت السمسم وزيت القطران، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط.

ونترك الخليط على الشعر لفترات تتراوح من 60 دقيقة إلى 120 دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالاعتماد على الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

نحضر زيت القطران ونضيف إليه كمية قليلة من الحبة السوداء، بالإضافة إلى زيت الزيتون.

نأخذ كمية قليلة من الخليط، ونقوم بتدليك فروة الرأس بها.

وتتركه على الرأس لمدة 120 دقيقة، ثم نقوم بغسيل الشعر من خلال الشامبو المناسب والماء الفاتر.

الطريقة الأولىالطريقة الثانية