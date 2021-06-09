طريقة عمل سمبوسة بالتوست بكل الحشوات

تعد السمبوسة من ألذ المعجنات وأكثرها طلباً سواء في شهر رمضان أو في الأيام العادية حيث تناسب كل المناسبات ولا تصلح العزائم من دونها لذلك ما رأيك في تجربة سمبوسة بالتوست ،يمكنك تجربة تلك تلك الوصفة السهلة والاقتصادية لتحضير السمبوسة وحشوها بحشو اللحم أو أي حشو آخر تفضلين فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. سمبوسة بالتوست المقادير اللازمة لتحضير السمبوسة: كيس من عيش التوست العادي.

ربع كيلو من اللحم المفروم أي نوع تفضلين.

بصلة واحدة متوسطة الحجم ومفرومة ناعم.

فص كبير من الثوم المفروم.

كوب من الكراث الطازج المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من جبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة. خطوات تحضير سمبوسة بالتوست: قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق على النار. أضيفي اللحم وقلبي حتى يبدأ اللحم في التحول إلى اللون البني. يضاف الثوم والبصل المفروم وقلبي جيداً حتى يذبل البصل. أضيفي الكراث ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل والتوابل المشكلة وقلبي. اتركي اللحم ينضج ثم ارفعيه واتركيه يبرد. أحضري قطعة من ورق الالومنيوم وضعي بها نصف كمية الخبز. ضعي حشو اللحم فوق الخبز ثم أضيفي الجبن وفوقه الطبقة الثانية من الخبز. أدخلي التوست باللحم الفرن وأشعلي الشواية حتى ينضج ويحمر من كل الجهات. بعد أن ينضج قومي بإخراجه من الفرن وإزالة ورق الالومنيوم. قطعي الخبز إلى مثلثات على شكل سمبوسة ثم ضعيه في أطباق التقديم. تقدم السمبوسة بالتوست مع الكاتشب أو أي صوص تفضلين. يمكنك استبدال اللجم بأي حشو آخر كالدجاج. سمبوسة بالتوست المقادير اللازمة لتحضير السمبوسة:خطوات تحضير سمبوسة بالتوست: الوسوم

تعد السمبوسة من ألذ المعجنات وأكثرها طلباً سواء في شهر رمضان أو في الأيام العادية حيث تناسب كل المناسبات ولا تصلح العزائم من دونها لذلك ما رأيك في تجربة سمبوسة بالتوست ،يمكنك تجربة تلك تلك الوصفة السهلة والاقتصادية لتحضير السمبوسة وحشوها بحشو اللحم أو أي حشو آخر تفضلين فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. سمبوسة بالتوست المقادير اللازمة لتحضير السمبوسة: كيس من عيش التوست العادي.

ربع كيلو من اللحم المفروم أي نوع تفضلين.

بصلة واحدة متوسطة الحجم ومفرومة ناعم.

فص كبير من الثوم المفروم.

كوب من الكراث الطازج المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من جبنة الشيدر المبشورة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة. خطوات تحضير سمبوسة بالتوست: قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق على النار. أضيفي اللحم وقلبي حتى يبدأ اللحم في التحول إلى اللون البني. يضاف الثوم والبصل المفروم وقلبي جيداً حتى يذبل البصل. أضيفي الكراث ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل والتوابل المشكلة وقلبي. اتركي اللحم ينضج ثم ارفعيه واتركيه يبرد. أحضري قطعة من ورق الالومنيوم وضعي بها نصف كمية الخبز. ضعي حشو اللحم فوق الخبز ثم أضيفي الجبن وفوقه الطبقة الثانية من الخبز. أدخلي التوست باللحم الفرن وأشعلي الشواية حتى ينضج ويحمر من كل الجهات. بعد أن ينضج قومي بإخراجه من الفرن وإزالة ورق الالومنيوم. قطعي الخبز إلى مثلثات على شكل سمبوسة ثم ضعيه في أطباق التقديم. تقدم السمبوسة بالتوست مع الكاتشب أو أي صوص تفضلين. يمكنك استبدال اللجم بأي حشو آخر كالدجاج. سمبوسة بالتوست المقادير اللازمة لتحضير السمبوسة:خطوات تحضير سمبوسة بالتوست:

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