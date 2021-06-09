طريقة عمل صاروخ الشاورما مثل المطاعم

خطوات عمل صاروخ الشاورما، تحتاج الأم لتحضير الطعام يوميًا للأبناء بعد يوم شاق وتحب كثيرًا أن تقوم بإبهارهم بوصفات جديدة ولذيذة، والشاورما سواء شاورما الدجاج أو شاورما اللحم من أشهر الأطباق العربية التي يحبها الكثير منا لأنها تتميز بمذاق رائع ومميز بها، وكثيرًا ما نطلبها من الخارج من المطاعم جاهزةً ولا نجازف بتحضيرها في المنزل، ولكن لما لا ؟ تعرفي معنا على كيفية عمل صاروخ الشاورما الجاهز في المنزل. مكونات عمل صاروخ شاورما الدجاج الجاهز مكونات عمل صاروخ شاورما الدجاج الجاهز لتجهيز شاورما الدجاج مثل المطاعم بالنكهة والمذاق المميز للشاورما نحتاج للمقادير الآتية: زبادي: 2 ملعقة حجم كبير.

صدور دجاج: نصف كيلو مخلي ومقطع.

بودرة فلفل أسود: 1 ملعقة حجم صغير.

زيت زيتون: 4 ملاعق حجم كبير.

زعتر جاف: 1 ملعقة حجم صغير.

فلفل رومي: كمية حسب الرغبة مقطعة.

بودرة بصل: 1 ملعقة حجم صغير.

ثوم بودرة: 1 ملعقة حجم صغير.

ملح طعام: حسب الاحتياج.

طماطم: حسب الرغبة تكون مقطعة. طريقة عمل صاروخ شاورما الدجاج نجهز التتبيلة بوضع الزبادي مع التوابل السابقة وزيت الزيتون ونخلطهم لكي نضيف شرائح الدجاج.

نغطي الدجاج بالتتبيلة جيدًا وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

نجهز مقلاة الزيت بوضع زيت زيتون وعندما يسخن توضع شرائح الدجاج للتحمير.

نضع شرائح الخضار ونقلبها مع الدجاج وعندما ينضج الدجاج نرفعه عن الزيت ويوضع على ورق مناديل لتشرب الزيت.

نجهز العيش السوري لوضع الدجاج بداخله مع المايونيز أو المخلل ويتم حشوه. مكونات صاروخ شاورما اللحم طريقة عمل صاروخ شاورما الدجاجمكونات صاروخ شاورما اللحم يستخدم اللحم البقري أو لحم الخروف حسب الرغبة: لحم: كيلو جرام.

ملح طعام: 1 ملعقة حجم صغير.

خل تفاح: 2 ملعقة حجم صغير.

بهارات شاورما: 1 ملعقة حجم كبير.

عصير ليمون: ½ كوب.

فلفل أسود: 1 ملعقة حجم كبير. طريقة عمل شاورما اللحم يغسل اللحم بماء ساخن ويقطع لشرائح مثل الشاورما.

وفي وعاء عميق به ماء توضع شرائح اللحم مضاف إليها نصف الكمية من الملح والفلفل الأسمر والبهارات.

نقلب اللحم مع التوابل جيدًا ونجعل حرارة النار متوسطة ونترك اللحم وقته الكافي حتى ينضج.

قبل النضج نضيف خل التفاح وباقي كمية التوابل ونقلب معًا.

وعندما ينضج اللحم نرفعه عن الماء ونصفيه جيدًا، ويقدم بجانب الأرز أو في ساندوتشات. طريقة عمل شاورما اللحم الوسوم

خطوات عمل صاروخ الشاورما، تحتاج الأم لتحضير الطعام يوميًا للأبناء بعد يوم شاق وتحب كثيرًا أن تقوم بإبهارهم بوصفات جديدة ولذيذة، والشاورما سواء شاورما الدجاج أو شاورما اللحم من أشهر الأطباق العربية التي يحبها الكثير منا لأنها تتميز بمذاق رائع ومميز بها، وكثيرًا ما نطلبها من الخارج من المطاعم جاهزةً ولا نجازف بتحضيرها في المنزل، ولكن لما لا ؟ تعرفي معنا على كيفية عمل صاروخ الشاورما الجاهز في المنزل. مكونات عمل صاروخ شاورما الدجاج الجاهز مكونات عمل صاروخ شاورما الدجاج الجاهز لتجهيز شاورما الدجاج مثل المطاعم بالنكهة والمذاق المميز للشاورما نحتاج للمقادير الآتية: زبادي: 2 ملعقة حجم كبير.

صدور دجاج: نصف كيلو مخلي ومقطع.

بودرة فلفل أسود: 1 ملعقة حجم صغير.

زيت زيتون: 4 ملاعق حجم كبير.

زعتر جاف: 1 ملعقة حجم صغير.

فلفل رومي: كمية حسب الرغبة مقطعة.

بودرة بصل: 1 ملعقة حجم صغير.

ثوم بودرة: 1 ملعقة حجم صغير.

ملح طعام: حسب الاحتياج.

طماطم: حسب الرغبة تكون مقطعة. طريقة عمل صاروخ شاورما الدجاج نجهز التتبيلة بوضع الزبادي مع التوابل السابقة وزيت الزيتون ونخلطهم لكي نضيف شرائح الدجاج.

نغطي الدجاج بالتتبيلة جيدًا وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

نجهز مقلاة الزيت بوضع زيت زيتون وعندما يسخن توضع شرائح الدجاج للتحمير.

نضع شرائح الخضار ونقلبها مع الدجاج وعندما ينضج الدجاج نرفعه عن الزيت ويوضع على ورق مناديل لتشرب الزيت.

نجهز العيش السوري لوضع الدجاج بداخله مع المايونيز أو المخلل ويتم حشوه. مكونات صاروخ شاورما اللحم طريقة عمل صاروخ شاورما الدجاجمكونات صاروخ شاورما اللحم يستخدم اللحم البقري أو لحم الخروف حسب الرغبة: لحم: كيلو جرام.

ملح طعام: 1 ملعقة حجم صغير.

خل تفاح: 2 ملعقة حجم صغير.

بهارات شاورما: 1 ملعقة حجم كبير.

عصير ليمون: ½ كوب.

فلفل أسود: 1 ملعقة حجم كبير. طريقة عمل شاورما اللحم يغسل اللحم بماء ساخن ويقطع لشرائح مثل الشاورما.

وفي وعاء عميق به ماء توضع شرائح اللحم مضاف إليها نصف الكمية من الملح والفلفل الأسمر والبهارات.

نقلب اللحم مع التوابل جيدًا ونجعل حرارة النار متوسطة ونترك اللحم وقته الكافي حتى ينضج.

قبل النضج نضيف خل التفاح وباقي كمية التوابل ونقلب معًا.

وعندما ينضج اللحم نرفعه عن الماء ونصفيه جيدًا، ويقدم بجانب الأرز أو في ساندوتشات. طريقة عمل شاورما اللحم

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