فوائد قهوة القشر هي طريقه من طرق إعداد القهوة التي لها تأثير كبير على مجال التنحيف، وتعد من المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين، ويفضلها الكثير من الأفراد، ولها الكثير من الأهمية، ويتم الحصول على هذا النوع من القهوة من قشر القهوة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على طريقه إعدادها بالتفصيل.

أصل قهوة القشر

يمكن إرجاع أصل القهوة إلى آلاف السنين كضيافة فريدة مقدمة للضيوف، أصبحت اليوم واحدة من أهم المشروبات التي لن يتخلى عنها كثير من الناس كل يوم، والقهوة هي واحدة من المشروبات مع نسبة عالية من الكافيين مناسبة جِدًّا للأشخاص الذين يرغبون في التغلب على اضطرابات النوم، والحصول على جرعة من الحيوية في الصباح الباكر، لا تقتصر فوائد القهوة على هذا فحسب، بل تساعد أيضًا في محاربة العديد من الأمراض، وأهمها السرطان، مثل سرطان الدماغ، الجلد، والثدي، والأمعاء والمريء يمكن أن يقي من مرض السكري والخرف

مسحوق القرفة بمقدار ملعقة كبيرة.

قرنفل بمقدار ربع كوب من الأعواد.

قشر القهوة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

حبوب الشمر بمقدار ملعقة كبيرة.

بودرة الزنجبيل المطحون بمقدار ملعقة كبيرة.

نحضر إناء مناسب ونضع به كلا من الشمر والقرفة وقشور القهوة.

نخلط جميع المكونات معًا ثم نضيف إليهم الماء المغلي بعناية شديدة.

يتم وضع الإناء على النار المتوسطة، ونترك هذا الخليط يغلي على النار لمدة ربع ساعة.

يتم رفع الإناء من على النار.

نحضر إناء آخر ونضع به القرنفل والزنجبيل.

يتم خلط القهوة والشمر مع القرنفل والزنجبيل.

نترك المخلوط حتى يبرد لمدة دقيقتين.

يتم تحريك خليط القهوة بشكل بطيء حتى نخلط جميع المكونات معًا.

يتم تناول هذا المشروب على مدار اليوم.

اذا كنا نحتاج إلى الاستفادة من هذا الخليط يتم شرب مخلوط القهوة بعد الوجبات الأساسية أو في الصباح الباكر.

يساعد على شد البطن والخصر.

لعلاج التجاعيد.

يتمكن من تحفيز الجهاز الهضمي على إفراز الإنزيمات.

يحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف.

يمكن أن يقلل أيضًا من تناول الطعام، لأنه يحتوي على مادة الكافيين.

يقلل أيضًا من الانتفاخ.

يساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم.

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