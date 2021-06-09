فوائد عشبة اليانسون للجسم تعرف على القيمة الغذائئة لهذا المشروب

يعد مشروب اليانسون من ألذ وأفضل المشروبات وذلك ليس لطعمه الرائع فقط بل لأن فوائد عشبة اليانسون عظيمة للغاية فهي عشبة غنية بالمغذيات والمفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة القيمة الغذائية لكوب واحد من المشروب الطبيعي وفوائده للجسم.

فوائد عشبة اليانسون

لا تحرم نفسك أو أطفالك من تناول مشروب اليانسون بشكل يومي فهو مرطب للجسم ويمده بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

القيمة الغذائية لليانسون:

ملعقة كبيرة من اليانسون توفر لك الآتي

23 سعرة حرارية.

جرام واحد من البروتين.

جرام واحد من الدوهون.

13% من حاجة الجسم اليومية من الحديد.

جرام واحد من الألياف.

4% من حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم.

3% من حاجة الجسم اليومية من المغنسيوم.

3% من حاجة الجسم اليومية من الفسفور.

ثلاث جرامات من الكربوهيدات.

3% من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم.

7% من حاجة الجسم اليومية من المنجنيز.

3% من حاجة الجسم اليومية من النحاس.

يعد اليانسون من أفضل المشروبات للسيدات في جميع المراحل العمرية.

هذا المشروب مفيد للتخفيف من آلام الدورة الشهرية كما يعالج اضطرابات الطمث.

مفيد للحامل في إمدادها بالعناصر الغذائية الهامة لها.

مشروب رائع أثناء الرضاعة الطبيعية فهو يزيد من إدرار اللبن ويمده بعناصر هامة لصحة ونمو الرضيع.

يستخدم للتخلص من الهبات الساخنة التي تحدث بعد انقطاع الدورة الشهرية.

علاج لجميع الالتهابات في الجسم.

المشروب مفيد أيضاً لمرضى السكري حيث يحافظ على مستوى السكر في الدم.

يحفز البنكرياس على إنتاج الإنسولين بشكل طبيعي أو يزيد حساسية الخلايا له.

مشروب قوي لمرضى الربو لعلاج السعال الشديد أو الكحة المصاحبة للبرد أو الأنفلونزا.

هذا المشروب مرطب عام للجلد يحمي الجسم من الجفاف ويعالج التشققات.

فوائد عشبة اليانسون للجسم: