6 فوائد سحرية لماء الورد.. الأولى ستذهلك ووصفة سحرية لتفتيح الأماكن الحساسة

فوائد ماء الورد للبشرة مذهلة، فهو من المواد الطبيعية الناتجة من الورد بعد التقطير بالتبخير، بالإضافة إلى فوائده العديدة في مختلف المجالات الحياتية جعلت منه منتجاً لا غنى عنه في البيوت، لذلك فهو من أفضل أدوات التجميل وأكثرها امناً كونه مادة طبيعية، كما أنه يدخل في المواد الغذائية كرائحة طبيعية، في السطور التالية سنتعرف على أبرز فوائده للبشرة.

ماء الورد للبشرة

بدأ إنتاجه في العصور القديمة، فهو أحد المقتنيات الرئيسية للملكة كليوباترا، ومن أهم أدوات التجميل

التى كانت تعتمد عليه، في هذا المقال نقدم لك 6 فوائد يمنحها ماء الورد لجمالك.

الفوائد السحرية لماء الورد بديلاً لأحمر الشفاه

مع الشمندر المجفف، حيث يتم تجفيف الشمندر تحت أشعة الشمس، ومن ثم طحنه واضافة كمية من ماء الورد للحصول على خليط، يتم وضعه على الشفاه ، للحصول على لون شفاه وردي ، وهو بالفعل من المواد الآمنة لمكوناتها الطبيعية.

مرطب للشعر الجاف

تركيبة الجلسرين مع ماء الورد وهي تركيبة فعالة لترطيب الشعر الجاف، فقط قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الجلسرين مع ملعقة كبيرة من ماء الورد مع التقليب، للحصول على خليط متجانس، بعدها قومي بوضع كمية منه على الشعر، وتدليك الفروه برفق لمدة 10دقائق، بعدها يترك لمدة نصف ساعة حتى يجف، ستلاحظين سهولة الحصول على تسريحتك المفضلة بفضل وصفة ماء الورد مع الجلسرين.

مطهر ومنظف للبشرة

أيضاً يستخدم مع ماء الورد مع الجلسرين لتنظيف البشرة وتطهيرها من الحبوب وغيرها من عوامل الجو، فقط قومي بوضع ملعقة كبيرة من الجلسرين على ملعقة كبيرة من ماء الورد، وتقليبهم للحصول على خليط متجانس، بعدها استخدمي قطعة من القطن، اغمسيها في خليط ماء الورد والجلسرين، ومرريها على بشرتك برفق، ستلاحظين بشرة نظيفة ومضيئة بفضل ماء الورد .

معالج فعال لحب الشباب

هذه من فوائد ماء الورد، فهو علاج فعال في التخلص من حب الشباب

المكونات

ماء ورد.

عسل.

مبشور ثمرة خيار.

طريقة الاستخدام

من خلال عمل ماسك من ماء الورد والعسل ومبشور الخيار، فقط قومي بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد

إلي مبشور حبة واحدة من الخيار وملعقة صغيرة من العسل الأبيض لصنع عجينة طرية بعدها قومي بوضع

العجينة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ومع تكرار الماسك ستلاحظين تحسناً تدريجياً و اختفاء حبوب الشباب

مع المداومة والاستمرارية على الماسك.

ماسك معالج للبقع الداكنة

وذلك بصناعة مكعبات الثلج المكونة من ماء الورد، فمكعبات ماء الورد لها أثر فعال في تفتيح البشرة

والقضاء على الهالات السوداء المحيطة بالعينين، فقط قومي بصب ماء الورد في صانع مكعبات الثلج

وتركه في الثلاجة حتى يتجمد ، وبعدها قومي بالتدليك حول العينين للتخلص من البقع السوداء وسوف

تلاحظين الفرق.

الخلطة السحرية لتفتيح المناطق الحساسة خليط النشا وماء الورد

حيث يتم صنع عجينة من النشا وماء الورد ، من خلال وضع ملعقتين من ماء الورد على كم مناسب من النشا للحصول على معجون النشا، بعدها قومي بدلك الاماكن الحساسة والتي أصبحت داكنة اللون بشرائح الليمون، ثم قومي بوضع عجينة النشا على تلك الأماكن، ومع تكرار العملية عند كل استحمام ، ستلاحظين تفتيح الاماكن الحساسة بعدما كانت داكنة اللون.

قدمنا لكم في السطور الماضية أبرز فوائد ماء الورد للبشرة حيث أن له استخدامات لا تنتهي فهو بمثابة كنز تجميلي في منزلك، سيغنيكي عن العديد من مستحضرات التجميل.