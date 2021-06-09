بدون ريجيم وتمارين رياضية تخلصي من دهون البطن في ليلة واحدة 2021

بدون ريجيم وتمارين رياضية تخلصي من دهون البطن في ليلة واحدة، في ليلة واحدة ستذوب كل الدهون المتراكمة في البطن بدون نظام غذائي أو تمارين رياضية، يجب عليكم فقط الإستمرار عليها حتى تحصلوا على النتيجة المرجوة، حيث أن وقت ظهور النتائج يختلف من شخص لآخر حسب حجم ودرجة ترهلات البطن، لذا نتناول اليوم أفضل طريقة للتخلص من دهون البطن في ليلة واحدة بدون ريجيم وتمارين رياضية.

وصفة لحرق دهون البطن في ليلة واحدة

تتكون وصفة حرق دهون البطن في ليلة واحدة من المكونات الأتية :

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة نوعا ما من مسحوق الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من المياه الغازية (كوكا كولا).

طريقة تحضير الوصفة

يتم إضافة مقدار الفازلين وزيت الزيتون في وعاء مناسب ثم يتم الخلط بشكل جيد حتى تمام الامتزاج، بعد ذلك يتم إضافة مقدار مسحوق الزنجبيل ثم يتم الخلط جيداً مرة أخرى، ثم يتم إضافة مقدار الكوكاكولا ثم يتم دمج المكونات جيداً لمدة ثلاثة دقائق على الأقل، حتى يتم الحصول على خليط كريمي لتحضير وصفة حرق دهون البطن، هذه الكمية تكفي لثلاثة إستعمالات يمكنكم تحضير كمية أكبر.

طريقة إستخدام الوصفة

يتم تدليك البطن جيداً بهذا الخليط مع عمل حركات دائرية حتى يمتص البطن الخليط، يمكنكم أيضاً تطبيق الخليط على الارداف أو أي منطقة بها دهون وترهلات، قومِ بتدليك المنطقة المراد تنحيفها لمدة دقيقتين ثم يتم لفها جيداً بورق النايلون، ويترك على البطن ليلة كاملة، ستحصلون على نتيجة فعالة من أول ليلة سيصبح البطن مسطح ونحيف، وأيضاً مشدود بدون ترهلات مع حرق دهون البطن، وللحصول على أفضل النتائج تكرر الوصفة يومياً لمدة 7 أيام، يوضع الخليط المتبقي في علبة نظيفة ويُحفظ في الثلاجة، مدة صلاحيته 7 أيام في الثلاجة.

وصفة حرق دهون البطن بشمعة واحدة

يتم تحضير شمعة بيضاء ثم قومِ ببشرها ووضعها في وعاء، بعد ذلك قومِ بإذابة مبشور الشمع في حمام مائي ساخن ليتم الحصول على سائل، يُضاف إلى الشمع المذاب مقدار ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون ثم يتم التقليب، وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ثم يتم الخلط الجيد، وإضافة بعض القطرات من عصير الليمون الحامض ويقلب الخليط مرة أخرى جيداً لتحضير وصفة حرق دهون البطن، يتم تدليك البطن بهذا الخليط حتى يمتصه البطن تماماً وللتخلص من الوزن الزائد، ثم يتم لف البطن بورق النايلون وتترك لمدة ساعتين.