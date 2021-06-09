طريقة عمل البودرة المائية في البيت بمكونات على قد الأيد لبشرة متألقة

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طريقة عمل البودرة المائية ، البودرة المائية من مستحضرات التجميل الضرورية لمظهر جذاب ومميز، فهي تعالج أي مظهر في البشرة غير مناسب، ولحماية بشرتك من الأنواع الكيميائية المتوفرة في الأسواق يمكنك تصنيعها في المنزل ونحن نقدم لكي طريقة عمل بودرة مائية في البيت بخطوات بسيطة.طريقة عمل البودرة المائية
من الممكن تحضير البودرة المائية في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وبدون مجهود، ولهذا إليكي طريقة عمل بودرة مائية في البيت ويتم صنعها كالآتي:المكونات
- ملعقة كركديه مطحون تمامًا.
- 1 ملعقة قرفة ناعمة.
- ملعقة كاكاو خام ناعم.
- ملعقة من النشا.
- قطرات قليلة من زيت جوز الهند.
- نقوم بخلط كافة المكونات السالف ذكرها وتقليبها بعود خشبي حتى تتجانس تمامًا.
- في علبة مناسبة وارتفاعها قليل نضع الخليط ونقوم بفرده جيدًا مع الضغط عليه لتفريغ الهواء.
- ثم نضع منديل ورقي على السطح مع الضغط بلطف لتكون أكثر تماسكًا.
- نتركها فترة لا تقل عن 24 ساعة لتكون صلبة ويسهل استخدامها.
- نادرًا ما يحدث تهيج في البشرة أو احمرار من استخدام تلك البودرة، وفي حالة ظهور أي تغيير بالبشرة نتوقف تمامًا عن استخدامها.
- يفضل قبل تطبيق البودرة المائية تنظيف البشرة بغسول مناسب.
- ثم استخدام سيروم للترطيب وغلق المسام لتجنب ظهور بثور أو حبوب.
- ننتظر 5 دقائق على الأقل بعد استخدام المرطب للاستفادة منه وامتصاصه بشكل جيد.
- يفضل فرد برايمر مناسب للبشرة قبل استخدام البودرة المائية لتثبيتها.
- في الأخير يتم توزيع البودرة المائية بالفرشاة أو الإسفنجة بشكل متساوي.
نصائح لاستخدام البودرة المائية
- من الضروري إختيار لون البودرة المناسب للبشرة للتغلب على عيوب البشرة المختلفة وتختفي تمامًا.
- البودرة الشفافة أفضل الأنواع لأنها تناسب كافة درجات لون البشرة وهي غير كثيفة مثل الأنواع الأخرى.
- لابد من مهارة استخدام البودرة المائية حتى لا تظهر رتوش تسبب شكل غير مناسب.
- لا يتم وضع البودرة المائية مرات متعددة على مدار اليوم فتكون طبقات وتسبب مشكلات في البشرة.
- يفضل تقليل توزيع البودرة على حواف الوجه ليكون المظهر أكثر تجانسًا.
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طريقة عمل البودرة المائية ، البودرة المائية من مستحضرات التجميل الضرورية لمظهر جذاب ومميز، فهي تعالج أي مظهر في البشرة غير مناسب، ولحماية بشرتك من الأنواع الكيميائية المتوفرة في الأسواق يمكنك تصنيعها في المنزل ونحن نقدم لكي طريقة عمل بودرة مائية في البيت بخطوات بسيطة.طريقة عمل البودرة المائية
من الممكن تحضير البودرة المائية في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وبدون مجهود، ولهذا إليكي طريقة عمل بودرة مائية في البيت ويتم صنعها كالآتي:المكونات
- ملعقة كركديه مطحون تمامًا.
- 1 ملعقة قرفة ناعمة.
- ملعقة كاكاو خام ناعم.
- ملعقة من النشا.
- قطرات قليلة من زيت جوز الهند.
- نقوم بخلط كافة المكونات السالف ذكرها وتقليبها بعود خشبي حتى تتجانس تمامًا.
- في علبة مناسبة وارتفاعها قليل نضع الخليط ونقوم بفرده جيدًا مع الضغط عليه لتفريغ الهواء.
- ثم نضع منديل ورقي على السطح مع الضغط بلطف لتكون أكثر تماسكًا.
- نتركها فترة لا تقل عن 24 ساعة لتكون صلبة ويسهل استخدامها.
- نادرًا ما يحدث تهيج في البشرة أو احمرار من استخدام تلك البودرة، وفي حالة ظهور أي تغيير بالبشرة نتوقف تمامًا عن استخدامها.
- يفضل قبل تطبيق البودرة المائية تنظيف البشرة بغسول مناسب.
- ثم استخدام سيروم للترطيب وغلق المسام لتجنب ظهور بثور أو حبوب.
- ننتظر 5 دقائق على الأقل بعد استخدام المرطب للاستفادة منه وامتصاصه بشكل جيد.
- يفضل فرد برايمر مناسب للبشرة قبل استخدام البودرة المائية لتثبيتها.
- في الأخير يتم توزيع البودرة المائية بالفرشاة أو الإسفنجة بشكل متساوي.
نصائح لاستخدام البودرة المائية
- من الضروري إختيار لون البودرة المناسب للبشرة للتغلب على عيوب البشرة المختلفة وتختفي تمامًا.
- البودرة الشفافة أفضل الأنواع لأنها تناسب كافة درجات لون البشرة وهي غير كثيفة مثل الأنواع الأخرى.
- لابد من مهارة استخدام البودرة المائية حتى لا تظهر رتوش تسبب شكل غير مناسب.
- لا يتم وضع البودرة المائية مرات متعددة على مدار اليوم فتكون طبقات وتسبب مشكلات في البشرة.
- يفضل تقليل توزيع البودرة على حواف الوجه ليكون المظهر أكثر تجانسًا.
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