مكون سحري لتقشير البشره في المنزل،طريقة عمل مقشر للبشرة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل انتشرت في الآونة الأخيرة ما يُعرف بتقشير البشرة بمختلف الطرق ، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك الانتشار إلى تركيز أطباء التجميل والجلدية على تقشير الطبقات الخارجية للبشرة؛ وذلك للحصول على طبقات جديدة لبشرة أكثر نضارة وحيوية ، ولأن الأمر مُكلف للكثير من السيدات، سنقدم لكِ اليوم طريقة عمل مقشر للبشرة بأقل جهد وأقل تكلفة.

مكون سحري لتقشير البشره في المنزل وإزالة الجلد الميت نهائيا من أول استخدام

طرق عمل مقشر للبشرة

مقشر الشوفان

قومي بطحن 2 ملعقة من الشوفان، وأضيفي إليه قطرات من زيت النيم.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس، وافرديه على وجهك وافركيه بحركات دائرية في اتجاه عقرب الساعة.

اتركيه على البشرة لمدة لا تقل عن (10 دقائق) ثم اشطفيه بماء فاتر.

مكون سحري لتقشير البشره في المنزل بالخطوات

مقشر صودا الخبز

ضعي قليلًا من صودا الخبز على المنطقة المراد تقشيرها، مع حركات دائرية، قومي بشطف المنطقة بالماء البارد، ثم جففيه بمنشفة نظيفة.

مقشر البيكنج صودا

اخلطي 2 ملعقة من البيكنج صودا، مع 2 ملعقة من الماء المقطر حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة، قومي بفرد العجينة على الوجه بشكل دائري، واتركيها على وجهك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم عليك غسل وجهك بالماء الفاتر وجففيه بمنشفة نظيفة.

أفضل مقشر طبيعي من صنع يدك

مقشر اللوز

قومي بخلط نصف ملعقة من اللوز المطحون، مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وزعي المقشر على وجهك كله بحركات دائرية.

اشطفي وجهك بالماء البارد، ثم جففيه بمنشفة نظيفة.

مقشر البيض والملح وعصير الليمون والعسل

اخلصي 2 ملعقة كبيرة من الملح مع نصف ملعقة من عصير الليمون، مع بياض بيضة،ثم أضيفي إليهم ملعقة عسل لتحصلي على الكثافة المطلوبة، افردي الخليط على وجهك وحركيه بحركات دائرية، اشطفي وجهك بالماء البارد، ثم جففيه بمنشفة نظيفة.

طريقة عمل مقشر طبيعي للبشرة في المنزل

مقشر السكر وجوز الهند

اخلطي 2 ملعقة من السكر الأبيض مع ملعقة من زيت جوز الهند؛ حتى تتكون لديكِ عجينة.

افردي العجينة على وجهك بحركات دائرية، ثم اغسلي وجهك بماء دافئ، وجففيه بمنشفة نظيفة.

مقشر السكر والليمون

قومي بخلط ملعقة كبيرة من السكر مع قطرات من عصير الليمون.

ضعي المقشر على لمدة لا تزيد عن (3 دقائق)، لأن الليمون قد يُلهب بشرتك إذا زادت المدة.

اغسلي وجهك بماء بارد، وجففيه بمنشفة نظيفة ثم ضعي كريم مرطب.

يجب الاهتمام بتنظيف البشرة بشكل يومي من خلال استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك.

يجب البعد عن استخدام مستحضرات التجميل للاحتواءها على مواد كيميائية ضارة.

الاهتمام بعمل الماسكات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة صافية دون حدوث أي أضرار بالبشره.

استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل البشرة بشكل سريع.

بعض النصائح للمحافظة على البشرة