سر الماسك السحري لتبييض الوجه في 5 دقائق فقط.. لبشرة أبيض من سنووايت

تبييض الوجه في 5 دقائق حيث كثيرا ما نحتاج الذهاب لمناسبات مفاجئة، تجعلنا نبحث عن طرق تفتيح البشرة في غضون دقائق، وهذا لأن أغلب السيدات يتعرضن للشمس لفترات طويلة، مما يترك أثر الاسمرار على الوجه بالتحديد لأنه الأكثر عرضة لأشعة الشمس، ونظرا لأن أغلب طرق التبييض والخلطات المستخدمة تحتاج للتطبيق على الوجه أكثر من مرة، لتعطي فرق واضح في درجة لون البشرة، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل الوصفات المستخدمة في تفتيح لون البشرة بأقصى سرعة.

وصفات تبييض الوجه في 5 دقائق

الطرق الطبيعية لتبيض البشرة تعتبر الأسرع والامن في نفس الوقت في عملية تبيض البشرة. ولاكن حاذرى أن كان عندك حساسية من أحد المكونات، فدائما ينصح مع أي مواد تبيض إن كانت طبيعية أو كيميائية. أن تقومي باختبار قطعة صغيرة على جلد ذراعك في مكان صغير حتى تكتشفي إن كان لديكي حساسية من المكونات أو لا.

وصفة البيض مع القهوة

تعتبر وصفة البيض مع القهوة من أفضل الوصفات على الإطلاق. لكونها تحتوي على الكافيين الفعال في علاج مشاكل البشرة وتفتيحها من أول استعمال، والبيض المحتوي على مواد ضرورية لعلاج الإجهاد والهالات السوداء.

خلطة النشا واللبن

يفضل لو كان نشا أرز مع اللبن البودرة وهي من أهم الوصفات سريعة المفعول. وتعطي نتيجة من أول مرة حيث تترك الوجه مشرق ومتوهج ونظيف، وتعمل على إزالة الجلد الميت وأثار الاسمرار الناتج من التعرض للشمس.

وصفة الكركم والعسل أو الكركم والبيض

وهي وصفة فعالة جدا وتقوم بالتفتيح في أسرع وقت. وإزالة البقع الداكنة وتقليل حدة الهالات السوداء سواء تم استخدام العسل أو البيض مع الكركم. فإن النتيجة تكون مبهرة ويفضل استخدام العسل لأصحاب البشرة الجافة لكي يرطبها جيدا.

في حال كانت بشرتك دهنية فأنكى تحتاجين الى عمل تقشير للبشرة ثلاث مرات في الأسبوع.

وإذا كانت بشرتك عادية فعليك ان تستعملي المقشر مرتين في الأسبوع.

اما البشرة الجافة فيكفي ان تستعملي المقشر مرة واحدة فقط في الأسبوع.

عليك ان تستعملي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك، اذ ان الكريمات المرطبة تختلف حسب نوع البشرة.

اهتمي بتنظيف البشرة يومياً مرتين على الأقل، مع استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة.

حتى تتمكني من تبييض الوجه في 5 دقائق رطبي بشرتك بماء الورد بعد استخدام الغسول سيعطيك بشرة نقية ونظرة.

نصائح لتفتيح سريع للبشرة