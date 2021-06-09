بملعقة فازلين تطويل وتكثيف الحواجب والرموش خلال يومين بخلطة اعجوبة مضمونة 100%

تعد الرموش والحواجب الطبيعية من علامات جمال المرأة التي تميزها، تعاني الكثير من النساء من الرموش القصيرة والمتساقطة فتلجأ إلى استخدام الرموش الصناعية والي رسم الحواجب بمصحح الحواجب للحصول على مظهر جذاب، ولكن هذا يضر جدًا بالرموش والحواجب وسوف نقدم لكم وصفة طبيعية وبمكون بسيط لا يخطر على البال وموجود في كل بيت وهو الفازلين لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب. وصفات الفازلين لتكثيف الرموش والحواجب وصفة الفازلين وزيت جوز الهند مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. عبوة صغيرة الحجم نظيفة. طريقة إعداد واستخدام الوصفة في العبوة الصغيرة قومي بمزج الفازلين مع زيت جوز الهند جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس. اغسلي وجهك بالماء وجفيفيه جيدًا بواسطة منشفة قطنية. بعدها ضعي الخليط على رموشك وحواجبك باستخدام إصبعك أو بواسطة فرشاة مسكارا نظيفة. يتم وضع هذه الخلطة يوميًا قبل النوم مباشرة وحتى الصباح. للحصول على النتائج المرغوبة قومي باستعمال هذه الوصفة يوميًا ولمدة 3 أسابيع وستلاحظين الفرق. وصفة زيت الخروع والفازلين مكونات الوصفة 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

2ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

عبوة فارغة نظيفة. طريقة تحضير واستخدام الوصفة في العبوة الفارغة النظيفة يتم خلط الفازلين وزيت الخروع جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

يتم وضع الخليط على الحواجب والرموش يوميًا قبل النوم مباشرة بواسطة فرشاة مسكارا نظيفة أو فرشاة صغيرة الحجم.

يتم إزالة المزيج في الصباح وغسل الوجه جيدًا.

للحصول على النتائج المرغوبة يتم استخدام المزيج لمدة أسبوعين، وسوف تلاحظين الفرق. فوائد الفازلين للرموش والحواجب يقوم الفازلين بتكثيف رموش العين والحواجب، وجعلها صحية ولامعة عند وضعه قبل النوم مباشرة.

يعمل الفازلين على تنشيط شعر الحواجب والرموش ويجعلها طويلة وصحية. الوسوم

تعد الرموش والحواجب الطبيعية من علامات جمال المرأة التي تميزها، تعاني الكثير من النساء من الرموش القصيرة والمتساقطة فتلجأ إلى استخدام الرموش الصناعية والي رسم الحواجب بمصحح الحواجب للحصول على مظهر جذاب، ولكن هذا يضر جدًا بالرموش والحواجب وسوف نقدم لكم وصفة طبيعية وبمكون بسيط لا يخطر على البال وموجود في كل بيت وهو الفازلين لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب. وصفات الفازلين لتكثيف الرموش والحواجب وصفة الفازلين وزيت جوز الهند مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. عبوة صغيرة الحجم نظيفة. طريقة إعداد واستخدام الوصفة في العبوة الصغيرة قومي بمزج الفازلين مع زيت جوز الهند جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس. اغسلي وجهك بالماء وجفيفيه جيدًا بواسطة منشفة قطنية. بعدها ضعي الخليط على رموشك وحواجبك باستخدام إصبعك أو بواسطة فرشاة مسكارا نظيفة. يتم وضع هذه الخلطة يوميًا قبل النوم مباشرة وحتى الصباح. للحصول على النتائج المرغوبة قومي باستعمال هذه الوصفة يوميًا ولمدة 3 أسابيع وستلاحظين الفرق. وصفة زيت الخروع والفازلين مكونات الوصفة 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

2ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

عبوة فارغة نظيفة. طريقة تحضير واستخدام الوصفة في العبوة الفارغة النظيفة يتم خلط الفازلين وزيت الخروع جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

يتم وضع الخليط على الحواجب والرموش يوميًا قبل النوم مباشرة بواسطة فرشاة مسكارا نظيفة أو فرشاة صغيرة الحجم.

يتم إزالة المزيج في الصباح وغسل الوجه جيدًا.

للحصول على النتائج المرغوبة يتم استخدام المزيج لمدة أسبوعين، وسوف تلاحظين الفرق. فوائد الفازلين للرموش والحواجب يقوم الفازلين بتكثيف رموش العين والحواجب، وجعلها صحية ولامعة عند وضعه قبل النوم مباشرة.

يعمل الفازلين على تنشيط شعر الحواجب والرموش ويجعلها طويلة وصحية.

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