كريم الخميرة البيرة.. لتفتيح البشرة ولتسمين الوجه ونفخ الخدود وتوريدها طبيعياً

كريم الخميرة البيرة‎ ‎من الكريمات المفيدة جداً للبشرة، حيث نسمع جميعاً عن فوائد الخميرة للوجه والجسم بشكل ‏عام، فهو كريم فعال في علاج مشاكل البشرة من وجود التصبغات وآثار الحبوب والهالات السوداء والتجاعيد بالوجه، ‏فالخميرة تعمل على قتل الميكروبات وشد الوجه والجسم وأيضا ويقضى على ترهلات الوجه ويحارب التجاعيد، كما أنها غنية بفيتامين ب والذي يمنحك بشرة نضرة بلا تجاعيد، لهذا يبحث ‏الجميع عن هذا الكريم وطريقة إعداده منزلياً.

كريم الخميرة البيرة

يمكن بسهولة جدا تحضير كريم الخميرة في المنزل لضمان أمانه التام، ولتتأكدي من عدم وجود أي مركبات كيمائية به، ‏وتضمني انه من مكونات طبيعية مائة بالمائة، وهناك أكثر من طريقة لعمل كريم الخميرة لتسمين الوجه وتفتيحه سنقدم لكي ‏أفضل الطرق في إعداد الكريم.‏

معلقتين كبيرتين من الخميرة البيرة الطبيعية.‏

مقدارمعلقتين كبيرتين من الزبادي.‏

ومعلقتين من عسل النحل.‏

كبسولتين من فيتامين أ.‏

معلقة ماء ورد.‏

قومي بخلط المكونات جيدا جداً وتفريغ محتويات كبسولتين الفيتامين أ عليهم حتى يمتزجوا معا ويعطوا قوام كريمي.‏

يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل.‏

اغسلي وجهك بالماء الفاتر‎.‎

تتكرر هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا‎.‎

مكونات كريم الخميرةطريقة الإعداد ‏فوائد كريم الخميرة

الكريم غني بالكولاجين الضروري لشد الوجه والتخلص من الخطوط الدقيقة. كما انة يخلصك التجاعيد خاصة التى تكون موجودة حول العين‎.‎

تعيد البشرة شابة من جديد‎.‎

تتخلص من حب الشباب الموجود بكثرة في الوجه فهي فعالة في قتل البكتيريا‎.‎

تعمل على إزالة انتفاخات العين‎.‎

يقوم بملء الوجه مما يعطيه مظهر أكثر حيوية وإشراق وشبابا‎.‎

تصفية البشرة من كل ما يعكر صفوها‎.‎

مرطب ممتاز للبشرة‎.‎

كانت هذه أبرز فوائد كريم الخميرة البيرة للبشرة والوجه.