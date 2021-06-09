كريم الخميرة البيرة.. لتفتيح البشرة ولتسمين الوجه ونفخ الخدود وتوريدها طبيعياً

كريم الخميرة البيرة من الكريمات المفيدة جداً للبشرة، حيث نسمع جميعاً عن فوائد الخميرة للوجه والجسم بشكل عام، فهو كريم فعال في علاج مشاكل البشرة من وجود التصبغات وآثار الحبوب والهالات السوداء والتجاعيد بالوجه، فالخميرة تعمل على قتل الميكروبات وشد الوجه والجسم وأيضا ويقضى على ترهلات الوجه ويحارب التجاعيد، كما أنها غنية بفيتامين ب والذي يمنحك بشرة نضرة بلا تجاعيد، لهذا يبحث الجميع عن هذا الكريم وطريقة إعداده منزلياً.كريم الخميرة البيرة
يمكن بسهولة جدا تحضير كريم الخميرة في المنزل لضمان أمانه التام، ولتتأكدي من عدم وجود أي مركبات كيمائية به، وتضمني انه من مكونات طبيعية مائة بالمائة، وهناك أكثر من طريقة لعمل كريم الخميرة لتسمين الوجه وتفتيحه سنقدم لكي أفضل الطرق في إعداد الكريم.مكونات كريم الخميرة
- معلقتين كبيرتين من الخميرة البيرة الطبيعية.
- مقدارمعلقتين كبيرتين من الزبادي.
- ومعلقتين من عسل النحل.
- كبسولتين من فيتامين أ.
- معلقة ماء ورد.
- قومي بخلط المكونات جيدا جداً وتفريغ محتويات كبسولتين الفيتامين أ عليهم حتى يمتزجوا معا ويعطوا قوام كريمي.
- يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- تتكرر هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
الكريم غني بالكولاجين الضروري لشد الوجه والتخلص من الخطوط الدقيقة. كما انة يخلصك التجاعيد خاصة التى تكون موجودة حول العين.
- تعيد البشرة شابة من جديد.
- تتخلص من حب الشباب الموجود بكثرة في الوجه فهي فعالة في قتل البكتيريا.
- تعمل على إزالة انتفاخات العين.
- يقوم بملء الوجه مما يعطيه مظهر أكثر حيوية وإشراق وشبابا.
- تصفية البشرة من كل ما يعكر صفوها.
- مرطب ممتاز للبشرة.
كانت هذه أبرز فوائد كريم الخميرة البيرة للبشرة والوجه.
الوسوم
كريم الخميرة البيرة من الكريمات المفيدة جداً للبشرة، حيث نسمع جميعاً عن فوائد الخميرة للوجه والجسم بشكل عام، فهو كريم فعال في علاج مشاكل البشرة من وجود التصبغات وآثار الحبوب والهالات السوداء والتجاعيد بالوجه، فالخميرة تعمل على قتل الميكروبات وشد الوجه والجسم وأيضا ويقضى على ترهلات الوجه ويحارب التجاعيد، كما أنها غنية بفيتامين ب والذي يمنحك بشرة نضرة بلا تجاعيد، لهذا يبحث الجميع عن هذا الكريم وطريقة إعداده منزلياً.كريم الخميرة البيرة
يمكن بسهولة جدا تحضير كريم الخميرة في المنزل لضمان أمانه التام، ولتتأكدي من عدم وجود أي مركبات كيمائية به، وتضمني انه من مكونات طبيعية مائة بالمائة، وهناك أكثر من طريقة لعمل كريم الخميرة لتسمين الوجه وتفتيحه سنقدم لكي أفضل الطرق في إعداد الكريم.مكونات كريم الخميرة
- معلقتين كبيرتين من الخميرة البيرة الطبيعية.
- مقدارمعلقتين كبيرتين من الزبادي.
- ومعلقتين من عسل النحل.
- كبسولتين من فيتامين أ.
- معلقة ماء ورد.
- قومي بخلط المكونات جيدا جداً وتفريغ محتويات كبسولتين الفيتامين أ عليهم حتى يمتزجوا معا ويعطوا قوام كريمي.
- يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- تتكرر هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
الكريم غني بالكولاجين الضروري لشد الوجه والتخلص من الخطوط الدقيقة. كما انة يخلصك التجاعيد خاصة التى تكون موجودة حول العين.
- تعيد البشرة شابة من جديد.
- تتخلص من حب الشباب الموجود بكثرة في الوجه فهي فعالة في قتل البكتيريا.
- تعمل على إزالة انتفاخات العين.
- يقوم بملء الوجه مما يعطيه مظهر أكثر حيوية وإشراق وشبابا.
- تصفية البشرة من كل ما يعكر صفوها.
- مرطب ممتاز للبشرة.
كانت هذه أبرز فوائد كريم الخميرة البيرة للبشرة والوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الخميرة البيرة.. لتفتيح البشرة ولتسمين الوجه ونفخ الخدود وتوريدها طبيعياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.