بتعاني من الشيب المبكر ضعي ملعقة الفازلين وتخلصي نهائيا وبلا عودة من شيب الشعر بدون ضرر

يعد الشعر الأبيض من المشكلات التي تواجه العديد من الرجال والنساء مع التقدم في العمر أو في أوقات مبكرة، وتسبب مظهرًا بشعًا ومحرجًا لصاحبها فيلجأ إلى استخدام الطرق الكيميائية التي تضر الشعر وتسبب تساقطه وإتلافه بشكل نهائي وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية الموجودة في البيت التي تقضي على مشكلة الشعر الأبيض ومنها الفازلين.

يعد الفازلين من المواد الناجحة في التخلص من الشيب وإعادة الشعر إلى وضعه الطبيعي، فهو رخيص الثمن ومتواجد في الصيدليات ومراكز بيع مستحضرات التجميل المتنوعة، واليكم الوصفة وطريقة الاستخدام فيما يلي

مكونات الوصفة

2 ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة الحجم من فيتامين ه.

طريقة التحضير والاستعمال

على نار متوسطة يتم وضع وعاء من الأمونيوم وملئ نصفه ماء ونتركه يغلي. في وعاء أخر نقوم بوضع المكونات ومزجها جيدًا. ثم وضعها على حمام الماء المغلي حتى تذوب تمامًا. يتم تركها تبرد كليًا وبعدها يتم وضعها على الشعر. يتم تغطيه الشعر بقبعة الشعر وترك الخليط لمدة ليلة كاملة على الرأس. يتم غسل الشعر في الصباح الباكر بالماء والشامبو. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على النتائج المرجوة.

نقص فيتامين بي 12 قصور الغدة الدرقية. أمراض الجهاز المناعي. كثرة التدخين. التوتر الشديد والقلق. التغذية السيئة ونقص العناصر الصحية بالغذاء. عوامل وراثية أبًا عن جد.