خلطة لتبييض الوجه من أول استعمال.. احصلي على بشرة بيضاء بثلاث مكونات فقط

خلطة لتبييض الوجه من أول استعمال من متطلبات العيد من لنساء، فكثير منا يتعرض للشمس بشكل مباشر أو بشكل يومي لهذا يبحث عن خلطة تفتيح سريعة وسحرية، حيث تحتاج إلى تفتيح آثار أشعة الشمس وأيضا آثار التصبغات والبقع والهالات السوداء في أسرع وقت، فكثير منا يتعرض لظروف طارئة كحضور مناسبة مفاجئة يحتاج بها أن يصبح وجهه مشرق وحيوي ويشع نورا، كما يحبون ان يكون لون بشرتهم طبيعيا، لهذا نقدم لكم في هذا المقال أفضل خلطة طبيعية المستخدمة لتفتيح الوجه في أسرع وقت تابعونا.

خلطة لتبييض الوجه من أول استعمال

هناك متحضرات تبيض كيمائية موجودة في المتجر. ولكن لها آثار جانبية وأضرر على الصحة العامة، غير أن هناك بعض مستحضرات التجميل تحوي على مواد مسرطنة. فلذلك نقدم لكى طريقة تبيض من خير الطبيعة بوصفة طبيعية لن تضر بشرتك في شي. بل ستفتح بشرتك و ترطبها و تزيد نضارتها، فنقدم لكى خلطة النشا مع اللبن البودرة.

مكونات خلطة النشا مع اللبن البودرة

مقدر معلقتين كبيرتين من النشا ويفضل لو كان نشا الأرز.

ومثلهم معلقتين من البن البودرة.

قليل من ماء الورد حوالي معلقتين صغيرتين.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات جيدا وتستطيعي إضافة ماء ورد او ماء دافئ حتى تحصلي على قوام كريمي، ضعي الخليط على وجهك مع التدليك برفق على هيئة دوائر خفيفة، حتى يجف تماما وبعدها يتم تدليك الوجه لإزالة الماسك وغسل الوجه بالماء بارد، و يمكن تكررا هذا المسك ثلاث مرات في الأسبوع لحصلة على نتائج رائعة.

تفتيح الوجه

تعتبر خلطة النشا مع اللبن البودرة من أشهر خلطة لتبييض الوجه من أول استعمال وكثرهم فاعلية في تفتيح الوجه من أول مرة، حيث يعد النشا من أهم المكونات المستخدمة في التفتيح وإزالة البقع الداكنة والتصبغات والهالات السوداء من الوجه، كما يستخدم النشا في تفتيح المناطق الحساسة بالجسم وليس الوجه فقط، ويعتبر هذا الخليط الوصفة السحرية لمن يرغب في الحصول على وجه نضر مشرق.