صدور دجاج مقلي بالصوص مثل كنتاكي مقرمشة وسهلة بخطوات بسيطة

صدور دجاج مقلي بالصوص ، واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة وأنها وجبة محببة لدى الأطفال، ونحن نعرف كم تعاني النساء، أو الأمهات تحديدًا مع الأطفال، في مسألة تناول الوجبات وتغذية الجسم، فالطفل لا يشعر بالجوع بشكل دائم، بالإضافة إلى أنه قد لا يتناول وجبته الرئيسة خلال اليوم، وبالتالي لا تجد الأم مفرًا سوى طهي بعض الأطعمة، التي يحب الطفل تناولها خارج المنزل، مثل وجبة دجاج كنتاكي، التي لا ينفك الأطفال عن طلبها عند الخروج من المنزل، خاصة وأنها تتكون من صدور الدجاج المقرمشة، أو قطع دجاج ستربس. ويتم تحضير صدور دجاج مقلي بالصوص، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل صدور الدجاج مثل كنتاكي، و طريقة قلي صدور الدجاج بالطحين، وغيرها من الطرق، فالكل يبحث عن طريقة عمل صدور دجاج سهلة، مثل طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، و طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة ، و طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص. فكلها طرق متنوعة تمنحك وجبة متكاملة، والأهم أنها معدة داخل منزلك بطريقة سهلة وبسيطة.طريقة عمل صدور الدجاج مثل كنتاكي
- 3 قطع صدور دجاج فيليه، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- 3 فصوص ثوم مفرومة.
- حبة ليمون واحدة.
- ½ كوب حليب سائل، أو استبدليه بثلاث ملاعق من الزبادي.
- فنجان صغير من زيت الزيتون
- ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة.
- بصل بودر بمقدار ملعقة كبيرة.
- كمون بمقدار ملعقة صغيرة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود مطحون رشة أو ملعقة صغيرة.
- بابريكا حلوة بمقدار ملعقة صغيرة.
- قدر من الزيت لقلي صدور الدجاج.
- بقسماط.
- بيضة واحدة.
- قليل من الحليب السائل.
- طحين (حسب الاحتياج).
- مياه غازية (ليست أساسية).
- قطعي صدور الدجاج جيدًا، إلى قطع صغيرة.
- أحضري كل مكونات التتبيلة، وأضيفيها إلى قطع الدجاج، واتركيها تمتزج معها لمدة ساعة على الأقل.
- في صحن منفصل، ضعي البيضة والحليب مع الملح، وفي صحن آخر ضعي البقسماط والطحين.
- بعد ذلك ضعي الدجاج المتبل في البقسماط، ثم في الحليب والبيض، يليه الطحين فيما بعد.
- اغمري قطع الدجاج في زيت غزير ساخن، على نار مرتفعة حتى يحصل على لون ذهبي.
- لا تحركي قطع الدجاج كثيرًا في الزيت، وارفعيه عن النار وقدميه ساخنًا لأولاك، واستمتعوا بقطع صدور دجاج مقرمشة مثل كنتاكي.
الوسوم
صدور دجاج مقلي بالصوص ، واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة وأنها وجبة محببة لدى الأطفال، ونحن نعرف كم تعاني النساء، أو الأمهات تحديدًا مع الأطفال، في مسألة تناول الوجبات وتغذية الجسم، فالطفل لا يشعر بالجوع بشكل دائم، بالإضافة إلى أنه قد لا يتناول وجبته الرئيسة خلال اليوم، وبالتالي لا تجد الأم مفرًا سوى طهي بعض الأطعمة، التي يحب الطفل تناولها خارج المنزل، مثل وجبة دجاج كنتاكي، التي لا ينفك الأطفال عن طلبها عند الخروج من المنزل، خاصة وأنها تتكون من صدور الدجاج المقرمشة، أو قطع دجاج ستربس. ويتم تحضير صدور دجاج مقلي بالصوص، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل صدور الدجاج مثل كنتاكي، و طريقة قلي صدور الدجاج بالطحين، وغيرها من الطرق، فالكل يبحث عن طريقة عمل صدور دجاج سهلة، مثل طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، و طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة ، و طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص. فكلها طرق متنوعة تمنحك وجبة متكاملة، والأهم أنها معدة داخل منزلك بطريقة سهلة وبسيطة.طريقة عمل صدور الدجاج مثل كنتاكي
- 3 قطع صدور دجاج فيليه، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- 3 فصوص ثوم مفرومة.
- حبة ليمون واحدة.
- ½ كوب حليب سائل، أو استبدليه بثلاث ملاعق من الزبادي.
- فنجان صغير من زيت الزيتون
- ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة.
- بصل بودر بمقدار ملعقة كبيرة.
- كمون بمقدار ملعقة صغيرة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود مطحون رشة أو ملعقة صغيرة.
- بابريكا حلوة بمقدار ملعقة صغيرة.
- قدر من الزيت لقلي صدور الدجاج.
- بقسماط.
- بيضة واحدة.
- قليل من الحليب السائل.
- طحين (حسب الاحتياج).
- مياه غازية (ليست أساسية).
- قطعي صدور الدجاج جيدًا، إلى قطع صغيرة.
- أحضري كل مكونات التتبيلة، وأضيفيها إلى قطع الدجاج، واتركيها تمتزج معها لمدة ساعة على الأقل.
- في صحن منفصل، ضعي البيضة والحليب مع الملح، وفي صحن آخر ضعي البقسماط والطحين.
- بعد ذلك ضعي الدجاج المتبل في البقسماط، ثم في الحليب والبيض، يليه الطحين فيما بعد.
- اغمري قطع الدجاج في زيت غزير ساخن، على نار مرتفعة حتى يحصل على لون ذهبي.
- لا تحركي قطع الدجاج كثيرًا في الزيت، وارفعيه عن النار وقدميه ساخنًا لأولاك، واستمتعوا بقطع صدور دجاج مقرمشة مثل كنتاكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدور دجاج مقلي بالصوص مثل كنتاكي مقرمشة وسهلة بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.