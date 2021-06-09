صدور دجاج مقلي بالصوص مثل كنتاكي مقرمشة وسهلة بخطوات بسيطة

صدور دجاج مقلي بالصوص ، واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة وأنها وجبة محببة لدى الأطفال، ونحن نعرف كم تعاني النساء، أو الأمهات تحديدًا مع الأطفال، في مسألة تناول الوجبات وتغذية الجسم، فالطفل لا يشعر بالجوع بشكل دائم، بالإضافة إلى أنه قد لا يتناول وجبته الرئيسة خلال اليوم، وبالتالي لا تجد الأم مفرًا سوى طهي بعض الأطعمة، التي يحب الطفل تناولها خارج المنزل، مثل وجبة دجاج كنتاكي، التي لا ينفك الأطفال عن طلبها عند الخروج من المنزل، خاصة وأنها تتكون من صدور الدجاج المقرمشة، أو قطع دجاج ستربس. ويتم تحضير صدور دجاج مقلي بالصوص، بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل صدور الدجاج مثل كنتاكي، و طريقة قلي صدور الدجاج بالطحين، وغيرها من الطرق، فالكل يبحث عن طريقة عمل صدور دجاج سهلة، مثل طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، و طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة ، و طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص. فكلها طرق متنوعة تمنحك وجبة متكاملة، والأهم أنها معدة داخل منزلك بطريقة سهلة وبسيطة.

3 قطع صدور دجاج فيليه، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

حبة ليمون واحدة.

½ كوب حليب سائل، أو استبدليه بثلاث ملاعق من الزبادي.

فنجان صغير من زيت الزيتون

ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة.

بصل بودر بمقدار ملعقة كبيرة.

كمون بمقدار ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

فلفل أسود مطحون رشة أو ملعقة صغيرة.

بابريكا حلوة بمقدار ملعقة صغيرة.

قدر من الزيت لقلي صدور الدجاج.

بقسماط.

بيضة واحدة.

قليل من الحليب السائل.

طحين (حسب الاحتياج).

مياه غازية (ليست أساسية).