طريقة عمل رولي الدجاج في الفرن وصفة بسيطة وسهلة جربيها

طريقة عمل رولي الدجاج ، لكل من يحبون الوصفات المعدة في الفرن، وهي تناسب من يلتزمون بالدايت لإنقاص الوزن، حيث تحتوي على كمية قليلة للغاية من الدسم، بالإضافة إلى أن الطهي بالفرن للأطعمة، يساعد على احتفاظها بقيمتها الغذائية، وفي نفس الوقت يجعلها قليلة الدسم للغاية، وهي وجبة ساعدتني في التخلص من الوزن الزائد، أثناء تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن ، خاصة وأنها مشبعة ومغذية للغاية. ويمكنك تجربة رولي الدجاج بأكثر من طريقة، تمنحك تنوعًا في الطهي للطعام، حتى لا تشعرين بالملل من تكرار الوجبات، ومن أشهر طرق عمل رولي الدجاج؛ رولي الدجاج بالبيض، ورولي دجاج ولحم مفروم، و رولي دجاج في الفرن. كما توجد العديد من الطرق للطهي، وفقًا للشيف أو اليوتيوبر الشهير، بعمل وصفات الطهي المميزة مثل؛ رولي دجاج شاف فارس، و رولي دجاج أم أسيل، و رولي دجاج هشام للطبخ، و رولي دجاج ام يارا، وسوف أشرح لك طريقة رولي ام وليد مكتوبة. طريقة رولي دجاج ولحم مفروم 4 شرائح صدور دجاج مقطعة.

كفتة من لحم عجل.

نصف حبة فلفل أحمر.

حبة بصل واحدة.

رشة ملحة ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

200 جرام من الجبن قليل الدسم. طريقة رولي دجاج في الفرن أولا ابدئي بتقطيع الدجاج إلى شرائح، وبالمثل قطعي البصل والفلفل إلى شرائح. وفي مقلاة واسعة، ضعي قليل من الزيت، ثم اسكبي فيه البصل والفلفل، وبعد ذلك أضيفي الفلفل الأسود والملح وقلبيهم معًا. أثناء تجهيز المكونات السابقة، ضعي شرائح الدجاج في الخلاط الكهربائي، واتركيها تفرم جيدًا وتتحول إلى كفتة. جهزي صينية الخبز في الفرن، وافردي فيها كفتة الدجاج، وانثري فوقها الملح والفلفل، ثم اسكبي الفلفل والبصل عليها. أضيفي كفتة لحم العجل، فوق المكونات السابقة في صينية الخبز. بعد ذلك ضعي رشة من الملح والفلفل الأسود. وأخيرًا ضعي طبقة بالأعلى، من كفتة الدجاج مع إضافة الملح والفلفل لها. ضعي طبقة أخيرة من الجبن بالأعلى، ثم ابرمي الكفتة على شكل رول، وذلك في كيس بلاستيكي. غلّفي البلاستيك بطبقة من الألومنيوم، ثم أدخلي صينية الخبز إلى الفرن. أخرجي صينية رولي دجاج ولحم مفروم من الفرن، وقدميها لأسرتك ساخنة. الوسوم

طريقة عمل رولي الدجاج ، لكل من يحبون الوصفات المعدة في الفرن، وهي تناسب من يلتزمون بالدايت لإنقاص الوزن، حيث تحتوي على كمية قليلة للغاية من الدسم، بالإضافة إلى أن الطهي بالفرن للأطعمة، يساعد على احتفاظها بقيمتها الغذائية، وفي نفس الوقت يجعلها قليلة الدسم للغاية، وهي وجبة ساعدتني في التخلص من الوزن الزائد، أثناء تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن ، خاصة وأنها مشبعة ومغذية للغاية. ويمكنك تجربة رولي الدجاج بأكثر من طريقة، تمنحك تنوعًا في الطهي للطعام، حتى لا تشعرين بالملل من تكرار الوجبات، ومن أشهر طرق عمل رولي الدجاج؛ رولي الدجاج بالبيض، ورولي دجاج ولحم مفروم، و رولي دجاج في الفرن. كما توجد العديد من الطرق للطهي، وفقًا للشيف أو اليوتيوبر الشهير، بعمل وصفات الطهي المميزة مثل؛ رولي دجاج شاف فارس، و رولي دجاج أم أسيل، و رولي دجاج هشام للطبخ، و رولي دجاج ام يارا، وسوف أشرح لك طريقة رولي ام وليد مكتوبة. طريقة رولي دجاج ولحم مفروم 4 شرائح صدور دجاج مقطعة.

كفتة من لحم عجل.

نصف حبة فلفل أحمر.

حبة بصل واحدة.

رشة ملحة ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

200 جرام من الجبن قليل الدسم. طريقة رولي دجاج في الفرن أولا ابدئي بتقطيع الدجاج إلى شرائح، وبالمثل قطعي البصل والفلفل إلى شرائح. وفي مقلاة واسعة، ضعي قليل من الزيت، ثم اسكبي فيه البصل والفلفل، وبعد ذلك أضيفي الفلفل الأسود والملح وقلبيهم معًا. أثناء تجهيز المكونات السابقة، ضعي شرائح الدجاج في الخلاط الكهربائي، واتركيها تفرم جيدًا وتتحول إلى كفتة. جهزي صينية الخبز في الفرن، وافردي فيها كفتة الدجاج، وانثري فوقها الملح والفلفل، ثم اسكبي الفلفل والبصل عليها. أضيفي كفتة لحم العجل، فوق المكونات السابقة في صينية الخبز. بعد ذلك ضعي رشة من الملح والفلفل الأسود. وأخيرًا ضعي طبقة بالأعلى، من كفتة الدجاج مع إضافة الملح والفلفل لها. ضعي طبقة أخيرة من الجبن بالأعلى، ثم ابرمي الكفتة على شكل رول، وذلك في كيس بلاستيكي. غلّفي البلاستيك بطبقة من الألومنيوم، ثم أدخلي صينية الخبز إلى الفرن. أخرجي صينية رولي دجاج ولحم مفروم من الفرن، وقدميها لأسرتك ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل رولي الدجاج في الفرن وصفة بسيطة وسهلة جربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.