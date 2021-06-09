مفعول ملعقة الكركم المعجزة لتبييض الجسم كله وإزالة البقع الداكنة في ثواني مضمونة ومجربة

يعد الكركم واحدا من أهم المواد المستخدمة في وصفات التجميل بصفة عامة كما أن الكركم يعد واحدا من أفضل الأعشاب التي تعمل علي تنقية البشرة وتوحيد لون الجلد تماما فهو يدخل في جميع الوصفات التي تعمل علي تبييض الجسم ، وإزالة البقع الداكنة التي تعطي الجسم مظهر غير لائق تماما، كما يدخل الكركم في العديد من ومواد التجميل . خلطة الكركم لتبييض الجسم خلطة الكركم لتبييض الجسم المكونات كركم

لبن نيدو جاف

زيت جوز الهند.

زيت اللوز الحلو طريقة التحضير نقوم بتجهيز المزيج المستخدم في تبييض الجسم بالكامل والذي يعمل علي إزالة البقع من الجسم وتبييض البشرة.

نضع الكركم علي ثلاث ملاعق من اللبن النيدو بعد القيام بخلطه مع ثلاث ملاعق من المياه، ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو وبعد كزج كافة المكونات مع بعضها جيدا .

نقوم بتنظيف كافة الأماكن التي سنقوم بتطبيق المزيج عليها تنظيفها بالماء والصابون بشكل جيد ونقوم بتجفيفها.

ومن ثم نطبق هذا الماسك المتميز علي اليدين والقدمين والساقين والوجه والرقبة وكافة أجزاء الجسم بالكامل.

ونترك هذا المزيج علي البشرة والجسم كله لمدة ربع ساعة حتي يجف تماما .

بعدها نقوم بفرك الجسم بأطراف الأصابع، وبحركة دائرية خفيفة وبعد فرك الجسم بالكامل والتخلص من الماسك والذي يعمل علي تبييض البشرة.

بعد فرك الماسك نقوم بغسل الجسم بأكمله بالمياه الدافئة والتي تعمل علي إزالة الكركم من الجسم .

لابد من تطبيق ماسك اللبن بعد الكركم للتخلص من اللون الأصفر الذي يتركه الكركم علي البشرة وهو لبن وماء ورد وهكذا نحصل علي أفضل تبييض البشرة والجسم بالكامل.

ويتم تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول علي تبييض ونظافة كاملة للبشرة. الوسوم

يعد الكركم واحدا من أهم المواد المستخدمة في وصفات التجميل بصفة عامة كما أن الكركم يعد واحدا من أفضل الأعشاب التي تعمل علي تنقية البشرة وتوحيد لون الجلد تماما فهو يدخل في جميع الوصفات التي تعمل علي تبييض الجسم ، وإزالة البقع الداكنة التي تعطي الجسم مظهر غير لائق تماما، كما يدخل الكركم في العديد من ومواد التجميل . خلطة الكركم لتبييض الجسم خلطة الكركم لتبييض الجسم المكونات كركم

لبن نيدو جاف

زيت جوز الهند.

زيت اللوز الحلو طريقة التحضير نقوم بتجهيز المزيج المستخدم في تبييض الجسم بالكامل والذي يعمل علي إزالة البقع من الجسم وتبييض البشرة.

نضع الكركم علي ثلاث ملاعق من اللبن النيدو بعد القيام بخلطه مع ثلاث ملاعق من المياه، ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو وبعد كزج كافة المكونات مع بعضها جيدا .

نقوم بتنظيف كافة الأماكن التي سنقوم بتطبيق المزيج عليها تنظيفها بالماء والصابون بشكل جيد ونقوم بتجفيفها.

ومن ثم نطبق هذا الماسك المتميز علي اليدين والقدمين والساقين والوجه والرقبة وكافة أجزاء الجسم بالكامل.

ونترك هذا المزيج علي البشرة والجسم كله لمدة ربع ساعة حتي يجف تماما .

بعدها نقوم بفرك الجسم بأطراف الأصابع، وبحركة دائرية خفيفة وبعد فرك الجسم بالكامل والتخلص من الماسك والذي يعمل علي تبييض البشرة.

بعد فرك الماسك نقوم بغسل الجسم بأكمله بالمياه الدافئة والتي تعمل علي إزالة الكركم من الجسم .

لابد من تطبيق ماسك اللبن بعد الكركم للتخلص من اللون الأصفر الذي يتركه الكركم علي البشرة وهو لبن وماء ورد وهكذا نحصل علي أفضل تبييض البشرة والجسم بالكامل.

ويتم تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول علي تبييض ونظافة كاملة للبشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعول ملعقة الكركم المعجزة لتبييض الجسم كله وإزالة البقع الداكنة في ثواني مضمونة ومجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.