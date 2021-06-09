دلكي شعرك بملعقة نشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير بكيراتين منزلي

تستخدم النشا في العديد من الطرق التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن وليس في الشعر فقط وإتمام تستخدم في ماسكات البشرة وجميع منتجات التجميل فهي أحد المواد الطبيعية التي تعطي نضارة البشرة والشعر معا فهي تمنح الشعر النعومة والمرونة والنشاط فهي حقا من أفضل المواد التي تجعل الشعر ناعما وتفرد الشعر بشكل طبيعي يجعله أفضل من أدوات الكويت الخاصة بالشعر التي تسبب له التلف. خلطة النشا لتنعيم الشعر خلطة النشا لتنعيم الشعر المكونات نشا

فازلين .

قهوة.

بيضة

لبن حليب طريقة تحضير وصفة النشا لتنعيم الشعر. نقوم أولا بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو ونترك الشعر يجف ومنتجات أن يجف بسرعة لابد من فرده وتركه في الهواء فهذا أفضل له من التجفيف بالفوطة.

نقوم ثانيا بتجهيز الوصفة عن طريق وضع المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي، ما عدا الفازلين

نقوم بضرب جميع المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا حتي يمتزجوا مع بعضهم ويتكون لدينا مزيج ثقيل .

نقوم بتقسيم الشعر إلي عدة خصلات متساوية ونستخدم فرشات مناسبة من أجل توزيع المزيج علي الشعر بالكامل من الجذور حتي الأطراف ولكن لابد من استكمال الوصفة بالكامل وتطبيقها علي كامل الشعر وبعد وضع الوصفة علي كافة الخصل نقوم بتقسيم الشعر إلي نصفين متساويين.

ونقوم بلف الشعر علي الجانبين بالعكس هذه اللفة، تسمي الطاقية وتعمل علي فرد الشعر .

نترك الوصفة علي الشعر ساعتين بالكامل مع تغطية الرأس بكيس بلاستيك أو بونيه.

ونقوم بعدها بفرد الشعر وغسله بالماء الدافئ جيدا للتخلص من الماسك والوصف التي تم تطبيقها عليه .

يتم غسل فروة الرأس وجميع أجزاء الشعر بالكامل بالماء والشامبو وغسله جيدا بكمية مناسبة من الماء تعمل علي تنظيف الشعر من الماسك البيض والنشا والقهوة وستحصل علي شعر ناعم ولامع ومفرود. الوسوم

تستخدم النشا في العديد من الطرق التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن وليس في الشعر فقط وإتمام تستخدم في ماسكات البشرة وجميع منتجات التجميل فهي أحد المواد الطبيعية التي تعطي نضارة البشرة والشعر معا فهي تمنح الشعر النعومة والمرونة والنشاط فهي حقا من أفضل المواد التي تجعل الشعر ناعما وتفرد الشعر بشكل طبيعي يجعله أفضل من أدوات الكويت الخاصة بالشعر التي تسبب له التلف. خلطة النشا لتنعيم الشعر خلطة النشا لتنعيم الشعر المكونات نشا

فازلين .

قهوة.

بيضة

لبن حليب طريقة تحضير وصفة النشا لتنعيم الشعر. نقوم أولا بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو ونترك الشعر يجف ومنتجات أن يجف بسرعة لابد من فرده وتركه في الهواء فهذا أفضل له من التجفيف بالفوطة.

نقوم ثانيا بتجهيز الوصفة عن طريق وضع المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي، ما عدا الفازلين

نقوم بضرب جميع المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا حتي يمتزجوا مع بعضهم ويتكون لدينا مزيج ثقيل .

نقوم بتقسيم الشعر إلي عدة خصلات متساوية ونستخدم فرشات مناسبة من أجل توزيع المزيج علي الشعر بالكامل من الجذور حتي الأطراف ولكن لابد من استكمال الوصفة بالكامل وتطبيقها علي كامل الشعر وبعد وضع الوصفة علي كافة الخصل نقوم بتقسيم الشعر إلي نصفين متساويين.

ونقوم بلف الشعر علي الجانبين بالعكس هذه اللفة، تسمي الطاقية وتعمل علي فرد الشعر .

نترك الوصفة علي الشعر ساعتين بالكامل مع تغطية الرأس بكيس بلاستيك أو بونيه.

ونقوم بعدها بفرد الشعر وغسله بالماء الدافئ جيدا للتخلص من الماسك والوصف التي تم تطبيقها عليه .

يتم غسل فروة الرأس وجميع أجزاء الشعر بالكامل بالماء والشامبو وغسله جيدا بكمية مناسبة من الماء تعمل علي تنظيف الشعر من الماسك البيض والنشا والقهوة وستحصل علي شعر ناعم ولامع ومفرود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكي شعرك بملعقة نشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير بكيراتين منزلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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