مكون عجيب لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في يوم واحد موجود في كل بيت

مكون عجيب لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب ، إذا كنتِ واحدة من النساء اللواتي تهتمين بمظهرهن وشكلهن فمن الضروري أن تتابعي هذا المقال، تعاني الكثير من السيدات سواء الكبار أو الفتيات الصغير من قصر الرموش وضعفه الشديد وأحيانا يلجأ البعض منهم إلى تركيب الرموش الصناعية والتي تكون باهظة في الثمن كثيرًا حتى تستمر لوقت طويل، ولكن اليوم أصبح يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها علاج رموشك وتغذيتها وتقوية بصيلاتها ومن ثم تطويلها أيضًا.

مكون عجيب لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

استخدام الماسكرا أصبح يؤثر كثيرًا على الرموش فإنها تعد واحدة من أهم الأسباب التي تقوم بتكسير الرموش وإضعافها كما تعمل على وقوعها مع كل مرة من الاستخدام لذلك ننصح بعدم الإكثار في استخدامها واللجوء للمواد الطبيعية التي يمكن أن تحل محلها ومن الوصفات الطبيعية لتقوية وتطويل الرموش ، ويعد زيت الخروع من أهم الزيوت الطبيعية التي لها تأثير قوي في تغذية الرموش وتطويلها وكذلك تكثيفها وطريقة ومكونات الاستخدام عبارة عن:

المكونات

كمية قليلة من زيت الخروع

عدد 2 حبة من كبسولات فيتامين E

طريقة التحضير

قومي بتعقيم علبة ماسكرا قديمة فارغة باستخدام الكحول بعد غسلها جيدًا بالماء.

اتركي العلبة حتى تجف تمامًا.

بعد أن تجف قومي بتفريغ كبسولات فيتامين E في العلبة مع إضافة زيت الخروع وخلطهم بفرشاة الماسكرا جيدًا.

قومي كل يوم بوضع هذا المزيج على رموشك في الليل عند النوم باستخدام فرشاة الماسكرا.

كرري هذه التجربة دائمًا وستلاحظين النتيجة مع مرور أسبوع واحد فقط.

وصفة زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو من الزيوت الطبيعية التي لها تأثير قوي في ترطيب البشرة والشعر والجسم كله بصفة عامة ويساعد بشكل كبير جدًا في تقوية بصيلات الرموش كما يعمل على تكثيفها ويغزرها بشكل ملحوظ جدًا بالإضافة إلى أنه يطولها أيضًا وإذا كنتِ ترغبين باستخدامه لتطويل الرموش وتكثيفها يمكنك إحضار فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة ومعقمة ودهنها بزيت جوز الهند ومن ثم وضعها على الرموش وهذا يجب أن يكون قبل النوم ليلًا وقومي بتكرار هذا الأمر دائمًا حتى تحصلين على نتيجة جيدة.