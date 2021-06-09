في 5 دقائق وبدون حليب طريقة عمل الكيكة الهشة السريعة بمكونات اقتصادية ولذيذة

إنه من المعتاد في طريقة إعداد الكيك العادي أو الكيك الهش أن نستخدم الحليب أو الزبادي للحصول على كيكة هشة، ولكن اليوم سوف نستخدم مكون سحري بدلًا من الزبادي والحليب للحصول على كيكة هشة القوام وذات لون ذهبي جميل ولذيذة الطعم واليكِ سيدتي مكونات وطريقة تحضير الكيكة الهشة بدون حليب في 5 دقائق وبمكونات بسيطة موجودة في بيتك. مكونات عمل الكيك الهش بدون حليب وفي السطور التالية سنوضح لكي مقادير عمل الكيكة الهشة الأقتصادية بكل سهولة في المنزل. كوب من المياه الغازية.

3 بيضات.

كوبان ونصف سكر.

3ونصف كوب دقيق منخول.

2باكو من الفانيليا أو 7 نقط من الفانيليا السائلة.

3 ملاعق صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ثلثي كوب من السمن والزيت.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من بشر البرتقال. خطوات تحضير الكيك الهش بدون حليب أولًا قومي بإشعال الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.

احضري قالب ألمونيوم مقاس 24 وادهنيه الزبدة من جميع الجوانب.

قومي بتبطين القالب بالدقيق جيدًا حتى تختفي الزبدة.

أزيلي بقايا الدقيق الزائدة.

باستخدام العجان الكهربي قومي بخفق البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا وبشر البرتقال حتى تحصلي على قوام مناسب ولون فاتح.

اسكبي الخليط في وعاء عميق وضعي الدقيق والبيكنج بودر وامزجيه جيدًا للتأكد من تجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

احضري القالب المبطن بالزبدة والدقيق وصبي خليط الكيكة الهشة به، وتخلصي من كل الفقاعات الموجودة به عن طريق طرق الصينية على رخامة المطبخ.

ادخلي قالب الكيكة الهشة إلى الفرن لمدة تتراوح بين 40 إلى 45 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

اخرجي قالب الكيكة الهشة من الفرن ودعيه يبرد تمامًا ثم قومي بتزينه بجوز الهند المبشور وقطعيه وقدميه مع الشاي أو العصير. الوسوم

إنه من المعتاد في طريقة إعداد الكيك العادي أو الكيك الهش أن نستخدم الحليب أو الزبادي للحصول على كيكة هشة، ولكن اليوم سوف نستخدم مكون سحري بدلًا من الزبادي والحليب للحصول على كيكة هشة القوام وذات لون ذهبي جميل ولذيذة الطعم واليكِ سيدتي مكونات وطريقة تحضير الكيكة الهشة بدون حليب في 5 دقائق وبمكونات بسيطة موجودة في بيتك. مكونات عمل الكيك الهش بدون حليب وفي السطور التالية سنوضح لكي مقادير عمل الكيكة الهشة الأقتصادية بكل سهولة في المنزل. كوب من المياه الغازية.

3 بيضات.

كوبان ونصف سكر.

3ونصف كوب دقيق منخول.

2باكو من الفانيليا أو 7 نقط من الفانيليا السائلة.

3 ملاعق صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ثلثي كوب من السمن والزيت.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من بشر البرتقال. خطوات تحضير الكيك الهش بدون حليب أولًا قومي بإشعال الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.

احضري قالب ألمونيوم مقاس 24 وادهنيه الزبدة من جميع الجوانب.

قومي بتبطين القالب بالدقيق جيدًا حتى تختفي الزبدة.

أزيلي بقايا الدقيق الزائدة.

باستخدام العجان الكهربي قومي بخفق البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا وبشر البرتقال حتى تحصلي على قوام مناسب ولون فاتح.

اسكبي الخليط في وعاء عميق وضعي الدقيق والبيكنج بودر وامزجيه جيدًا للتأكد من تجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

احضري القالب المبطن بالزبدة والدقيق وصبي خليط الكيكة الهشة به، وتخلصي من كل الفقاعات الموجودة به عن طريق طرق الصينية على رخامة المطبخ.

ادخلي قالب الكيكة الهشة إلى الفرن لمدة تتراوح بين 40 إلى 45 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

اخرجي قالب الكيكة الهشة من الفرن ودعيه يبرد تمامًا ثم قومي بتزينه بجوز الهند المبشور وقطعيه وقدميه مع الشاي أو العصير.

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