طريقة عمل احمر الشفاه الثابت والساحر وتوريد الخدود في البيت بدون تكاليف

طريقة عمل احمر الشفاه الثابت، الروج من مستحضرات التجميل وأدوات الزينة التي لا تستغني عنها أي فتاة، حيث لا يمر يوم دون أن تستخدم كل فتاة الروج لتلوين شفتيها ومنحها مظهر أكثر جمال وجاذبية، واليوم نفدم لكم طرق طبيعية لعمل روج للشفاه، حيث تفضل الكثير من الفتيات عمل الروج فى المنزل، وذلك للحفاظ على الشفاه من الروج التجاري الذي يدخل في مواد تحضيره الكثير من المواد الكيميائية، وجميع الطرق التي نقدمها تعتمد على مادة مفيدة جداً للبشرة وخاصةً الشفاه وهذه المادة هي الفازلين حيث يمكن استخدامها بأكثر من طريقة لتحضيره ومن هذه الطرق:

طريقة عمل احمر الشفاه الثابت والساحر

نعتمد في هذه الطريقة إلى أستخدام الفازلين أي نوع من أنواع السكاكر المفضلة لينا، حيث يتم تحضير ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين وحبة واحدة من السكاكر، وبعد ذلك يتم تكسير السكاكر إلى قطع صغيرة، وبعدها نضيف السكاكر إلى الفازلين ونقلب، ثم ندخل الخليط في الميكروويف ونتركه لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة حتى تذوب السكاكر فقط ولا تحترق، وبعد ذلك نعيد تقليب الخليط حتى يصبح بلون واحد، بعد ذلك نضع الخليط في قوالب صغيرة مثل قوالب الثلج ثم ندخل الثلاجة ونخرجه عند الحاجة لاستخدامه.

كيف تصنع روج ثابث في البيت

نعتمد في هذه الطريقة على أي نوع شوكولاتة مفضلة بشرط ألا يحتوي على مكسرات أو بسكويت، حيث يتم تقطيع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة ثم نذوبها في حمام مائي، وبعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين إلى الشوكولاتة وهي دافئة، ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونعيد التقليب، ثم نضع الخليط في قوالب الثلج ونتركه في الثلاجة ويتم إخراجه عند الحاجة.

روج احمر بمكونات طبيعية

في هذه الطريقة يمكن استخدام زبدة الشيا واي لون شمعي مفضل، حيث يتم إزالة الورق المحيطة بلون الشمع وبعدها نقطعه إلى مكعبات صغيرة، وبعدها نذوب الشمع في حمام مائي، ثم نرفعه من على النار ونضيف له ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من زبدة الشيا ونعيد الخلط.