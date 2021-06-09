اقوي كريم من الصيدلية لفرد وتنعيم الشعر الخشن كالحرير في نصف ساعة بديل الكيراتين

اقوي كريم من الصيدلية لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر فرد الشعر المجعد والخشن من الأمور الأكثر أهمية لدى النساء في العالم كله كبارًا وصغار، فالكثير منهن لا يتقبلن مظهرهن بالتجعيدات الموجودة في الشعر لذا يلجاون دائمًا إلى خبيرات التجميل لمعالجة هذا الأمر إلا أنه يعد مكلفًا جدًا والاستمرار عليه أمرًا صعب لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال أقوى كيراتين للشعر من خلال البيت بوصفات طبيعية وغير مكلفة على الإطلاق، حيث تساعد هذه الوصفات على تنعيم الشعر الخشن وفرد التجعيدات التي توجد به من الاستخدام الأول.

اقوي كريم من الصيدلية لفرد وتنعيم الشعر

يعد كريم البانثينول من الكريمات الطبية المتميزة في إفادة الشعر والبشرة بشكل كبير جدًا أما فيما يخص الشعر فهو له العديد من الفوائد وهي عبارة عن:

المكونات

عبوة من كريم البانثينول .

كمية مناسبة مساوية من بلسم الشعر المناسب .

طريقة التحضير

في البداية نقوم بخلط البلسم وكريم الباثينول جيدًا مع بعضهم البعض حتى يتجانسوا تمامًا.

ومن ثم نقوم نقوم بغسل الشعر جيدًا.

ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر ونتركه مدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد قضاء المدة نغسل الشعر جيدًا ويكرر استخدام التجربة دائما مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتيجة رائعة.

تغذية الشعر وترطيبه بنسبة عالية.

يعمل على إنبات الشعر من جديد في الأماكن الفارغة.

يساعد على تكثيف الشعر وزيادة الطول.

له دور قوي في فرد الشعر المجعد وتنعيمه.

فوائد كريم البانثينول للشعروصفة قناع الأرز في فرد الشعر وتنعيمه

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من الأرز .

كوب من الماء .

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير