معجزة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن من المرة الأولى على الفور والنتيجة لا تصدق

هناك عدد كبير من الفتيات التي تبحث عن معجزة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن، وذلك بعد إدلاء عدد كبير للغاية من خبراء التجميل والعناية بالشعر بقوته في التأثير على الشعر والحفاظ عليه من الإصابة بمشكلات الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وما إلى ذلك، نظراً لأنه يحتوي على عدد كبير من المركبات الطبية الخفيفة والمفيدة لصحة الشعر، يعمل كريم بانثينول على فرد الشعر وتنعيمه وجعله مرطب وطري ولامع، كما أنه يغلف كل شعرة لحمايتها من الهيشان والتقصف.

معجزة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن

تتكون تلك الوصفة من عدد بسيط من المكونات وهي كما يلي:

200 مل من الشامبو.

زجاجة فارغة.

100 مل من كريم بانثينول.

ويمكننا تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية:

نقوم بتقليب الشامبو والكريم وفي وعاء خارجي جيداً حتى يتجانس المكونين سوياً. نضعهم في زجاجة محكمة الغلق واستخدامه لغسل الشعر مرتين في الأسبوع. يراعى ترك المزيج على الشعر ربع ساعة على الأقل قبل الغسل.

طريقة تحضير خلطة كريم بانثينول وزيت الزيتون لفرد الشعر

تتكون تلك الوصفة من مجموعة بسيطة من المكونات وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ويمكننا تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية: