مقشر الكاكاو للبشرة والجسم وطريقة تحضيره مع عدد كبير من المكونات المفيدة للغاية

مقشر الكاكاو للبشرة يعتبر من أفضل وأهم أنواع المقشرات التي تعمل على تقشير الجسم والتخلص من بقايا الجلد الميت عليه، والتي تكونت نتيجة للإهمال الكبير مع الوقت، والذي يتسبب في الجفاف للبشرة واسمرار الجلد وخشونته، ومن هنا نقدم لكم مجموعة من الوصفات التي تعتمد على الكاكاو بشكل أساسي مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرة الفعالة. أهمية مقشر الكاكاو للبشرة يساعد مقشر الكاكاو للبشرة على إكساب البشرة اللمعان والنعومة المذهلة، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات. يعتبر من المقشرات اللطيفة على الشرة لأنه يقوم بالتخلص من الجلد الميت والتالف. يساعد في تعزيز وتنشيط الدورة الدموية وإكسابها اللون الوردي والحرص على تجديد الخلايا. توحيد لون البشرة والتخلص من لبقع الداكنة وترطيب البشرة وتنعيمها. طريقة عمل مقشر الكاكاو والسكر للبشرة أهمية مقشر الكاكاو للبشرةطريقة عمل مقشر الكاكاو والسكر للبشرة المكونات 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

4 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. خطوات التحضير نقوم أولاً بتقليب الكاكاو مع السكر جيداً. بعدها نقوم بإضافة الزيت والعسل بالتدريج مع التقليب جيداً. عندما تتجانس المكونات نبدأ في تطبيقها على البشرة المبللة. الفرك جيداً في حركات دائرية لطيفة للتخلص من الجلد الميت. يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة قبل أن تغسل بالماء الفاتر. طريقة عمل مقشر الكاكاو والشوفان للجسم طريقة عمل مقشر الكاكاو والشوفان للجسم المكونات 3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي. خطوات التحضير نقوم بتقليب جميع المكونات سوياً في وعاء بلاستيكي. التأكد من تجانس المكونات جميعها بدون تكتلات. عندما تتجانس المكونات نبدأ في تطبيقها على البشرة المبللة. الفرك جيداً في حركات دائرية لطيفة للتخلص من الجلد الميت. يترك الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة قبل أن تغسل بالماء الفاتر. الوسوم

مقشر الكاكاو للبشرة يعتبر من أفضل وأهم أنواع المقشرات التي تعمل على تقشير الجسم والتخلص من بقايا الجلد الميت عليه، والتي تكونت نتيجة للإهمال الكبير مع الوقت، والذي يتسبب في الجفاف للبشرة واسمرار الجلد وخشونته، ومن هنا نقدم لكم مجموعة من الوصفات التي تعتمد على الكاكاو بشكل أساسي مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرة الفعالة. أهمية مقشر الكاكاو للبشرة يساعد مقشر الكاكاو للبشرة على إكساب البشرة اللمعان والنعومة المذهلة، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات. يعتبر من المقشرات اللطيفة على الشرة لأنه يقوم بالتخلص من الجلد الميت والتالف. يساعد في تعزيز وتنشيط الدورة الدموية وإكسابها اللون الوردي والحرص على تجديد الخلايا. توحيد لون البشرة والتخلص من لبقع الداكنة وترطيب البشرة وتنعيمها. طريقة عمل مقشر الكاكاو والسكر للبشرة أهمية مقشر الكاكاو للبشرةطريقة عمل مقشر الكاكاو والسكر للبشرة المكونات 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

4 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. خطوات التحضير نقوم أولاً بتقليب الكاكاو مع السكر جيداً. بعدها نقوم بإضافة الزيت والعسل بالتدريج مع التقليب جيداً. عندما تتجانس المكونات نبدأ في تطبيقها على البشرة المبللة. الفرك جيداً في حركات دائرية لطيفة للتخلص من الجلد الميت. يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة قبل أن تغسل بالماء الفاتر. طريقة عمل مقشر الكاكاو والشوفان للجسم طريقة عمل مقشر الكاكاو والشوفان للجسم المكونات 3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي. خطوات التحضير نقوم بتقليب جميع المكونات سوياً في وعاء بلاستيكي. التأكد من تجانس المكونات جميعها بدون تكتلات. عندما تتجانس المكونات نبدأ في تطبيقها على البشرة المبللة. الفرك جيداً في حركات دائرية لطيفة للتخلص من الجلد الميت. يترك الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة قبل أن تغسل بالماء الفاتر.

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