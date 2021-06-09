أفضل مزيل عرق طبيعي وأمن من الشبه للبشرة من مكونات طبيعية ولا داعي لشرائه

مزيل عرق طبيعي وأمن من الشبه، رائحة العرق من أكثر الأمور المحرجة لذا الجميع يبحث عن مكون فعال للتخلص من رائحة العرق ويفضلون أن يكون هذا المكون مكونًا طبيعيا فمعظم مزيلات العرق تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية والعطور التي تسبب الاسمرار والالتهابات في بعض الأحيان، والكثير من الدراسات اثبت فعالية الشبة في امتصاص رائحة العرق بالإضافة على قدرتها في قتل البكتريتا والجراثيم التي من الممكن ان يسببها العرق في مناطق التعرق.

مزيل عرق طبيعي وأمن من الشبه

التعرق ورائحة من الأمور التي تجعل الشخص في قمة الإحراج وخاصة عند تواجده في مناسبات أو أي تجمعات، والتعرق يحدث بسبب العديد من العوامل ومن أهمها عدم الاهتمام والعناية بالنظافة الشخصية، استخدام مزيلات عرق غير صحيحة تظهر رائحة غير مرغوب فيها بمجرد الاحتكاك، عدم استخدام مرطبات ومعطرات للجسم لذا السبب قررنا أن نتحدث معكم اليوم عن مكون أثبت فعاليته في التخلص من رائحة العرق وتفتيح أماكن التعرق ألا وهي الشبه فقد لعبت دور فعال جدًا في التخلص من التعرق ورائحة الغير مرغوب فيه.

أفضل طريقة لإعداد مزيل العرق من الشبه

مكونات مزيل العرق الطبيعي من الشبه

ملعقتان كبيرتان من الشبه المطحونة ناعم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

مقدارملعقة من الفازلين الطبي.

عشر نقط من زيت اللافندر.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

عليك أولا القيام بعمل حمام ساخن الفازلين حتى يذوب وتتمكني من التعامل معه.

بعد التأكد من ذوبان الفازلين قومي بإضافة مقدار النشا علية مع التقليب جيدًا حتي يمتزج تمامًا.

قومي بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند على الخليط مع التقليب جيدًا حتى يمتزج تمامًا.

قومي لإضافة مقدار الشبة على الخليط وامزجيهم جيدًا ثم اضيفي زيت اللافندر.

ضعي الخليط في الثلاجة وعند الاستخدام قومي بإخراجه.

طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي من الشبة