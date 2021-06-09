تكات واسرار كرات البسبوسة الذهبية بطعم خيالي لا يقاوم

كرات البسبوسة الذهبية، عنوان يتصدر محركات البحث بصورة يومية فالبسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة ذو القوام الطري والشكل الذهبي اللامع، يعشقها الجميع الكبار والصغار فهي تحمل مذاق طيب بالإضافة إلى قيمة غذائية عالية وعلى الرغم من قيمتها ومذاقها فهي سهلة جيدًا في إعدادها ولا تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد، وتتواجد بصورة اساسية في العزومات والإحتفالات.

كرات البسبوسة الذهبية

من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من النساء من أجل تقديمها إلى أسرهم وأطفالهم بشكل أمان على صحتهم وخاصة في ظل انتشار الوباء المستجد التي أجبر الجميع على التراجع في شراء الحلويات أو أي منتجات جاهزة.

تكات واسرار كرات البسبوسة الذهبية

مع تصاعد البحث عن كرات البسبوسة الذهبية و الأسرار المخفية وراء نجاحها قررنا التحدث معكم اليوم عن أفضل طريقة لإعداد كرات البسبوسة والسر وراء نجاحها بصورة أفضل من الجاهزة، فتابعِ معنا هذا المقال إذا كنتِ من محبي هذه الحلوى وترغبين معرفة السر وراء نجاحها فسوف نتحدث عن كل تكاتها بالتفصيل فيما يلي

كوبان من دقيق السميد الخشن.

إثنان كوب من السكر الناعم.

2 كوب من الحليب الدافئ.

1 كوب من الماء.

كوب من السمنة.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

فانيليا ملعقة صغيرة.

2 ملعقة من ماء الورد.

كوب ونصف من السكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الفرش.

في إناء عميق قومي بوضع السكر والماء على نار هادئة بدون تقليب.

عند بدء الغليان قومي بوضع قومي بإضافة عصير الليمون على الخليط وقلبيهم جيدًا.

اتركي الخليط حتى يثقل ويكون في قوم العسل.

قومي بتحضير إناء عميق وضعي فيه مقدار السمن وارفعيه على نار هادئة حتى تذوب تمامًا.

قومي بإضافة مقدار السميد على السمن مع التقليب جيدًا حتى يمتزج الخليط.

في اناء اخر قومي بإضافة باقي المكونات واخلطيهم جيدًا وحين التأكد من تجانس المكونات قومي بإضافة خليط السميد واستمري في الخلط حتى تتكون معك عجينة طرية.

ضعي العجينة في كيس نايلون واتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بإخراج العجينة من الثلاجة وإبدأي في تشكيلها الى كرات صغيرة وإغمريها في جوز الهند.

احضري صينية ذو حجم مناسب للمقدار وادهنيها بالزيت أو دقيق السميد.

سخني الفرن مسبقا ثم قومي بوضع الصينية على درجة حرارة متوسطة وحين التأكد من إتمام عملية النضج اخرجي الكرات واسكبي عليها الشربات سابق الإعداد.

اتركي الكرات حتى تبرد ثم قدميها الي اسرتك بالصحة والراحة.

مكونات كرات البسبوسة الذهبيةطريقة تحضير شربات كرات البسبوسة الذهبيةطريقة تحضير كرات البسبوسة الذهبية