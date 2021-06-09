شوربة الميسو اليابانية ” الميزو” هي أحد أشهر أطباق الطعام في اليابان، والتي تتكون بصورة أساسية من معجون الميسو المذاب في مرق الخضار مع إضافة عدة مكونات تختلف طبقا لخضراوات الموسم، وبالإضافة لطعمها اللذيذ فهي من أهم أنواع الشوربة التي يوصي بها الأطباء لتغذية المرضى لما فيها من فوائد طبية كبيرة، فهي تحتوي على الصويا أو ” الأرز المخمر” والذي يضم بروتين “الجينستين” والمعروف يقدرته على صد الخلايا السرطانية، حيث يمكنه تكوين خلايا جديدة وإضعاف قدرة الخلايا المريضة في تشكيل الأوعية الدموية، وهو ما يتسبب في القضاء عليها، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تعمل على حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة والمكونة للخلايا السرطانية، كما أن الشوربة تساعد في علاج التهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية، كما أنها تحمي الجسم من الجلطات وتصلب الشرايين.

طريقة عمل شوربة الميسو اليابانية ” الميزو “

سجلت الإحصائيات أن معدل أعمار الأشخاص في دولة اليابان، تختلف عن غيرها من الأشخاص في دول أخرى حيث يزيد معدل الأعمار في اليابان بسبب نوعية الطعام الذي يتناوله الأشخاص هناك والتي تتكون أغلبها من مضادات الالتهاب و مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان و بالتالي تقل معدلات الإصابة بهذا المرض لديهم .

و إليكم المكونات و المقادير المطلوبة لتحضير شوربة الميسو ، و هي كالتالي:

عدد واحد لتر من مرقة الخضار ” أي نوع خضار حسب الرغبة “.

عدد 1 جزر متوسطة الحجم وتقطع الى مكعبات متساوية

ملعقة من صلصة السمك

250 جم من الروبيان ” الجمبري”

حبة مشروم ويتم تقطيعها الى مكعبات متساوية الحجم.

ورقة واحدة نوري وهي “طحالب بحرية يابانية” ويتم تقطيعها الى مربعات متوسطة متساوية الحجم.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من معجون ميسو.

نصف كوب من السلق أو يمكن استبداله بــ السبانخ و يتم فرمه جيدا.

نصف كوب من البصل الأخضر ويتم فرمه جيدا .

ربع كوب توفو ويتم تقطيعه الى مكعبات متوسطة ومتساوية الحجم.

نقوم بوضع مرقة الخضار في وعاء عميق على النار حتى تصل الى الغليان.

يتم إضافة كلا من : البصل الأخضر والجزر و السلق و المشروم والسبانخ، وتترك المكونات جميعها لمدة خمس دقائق

نقوم بعد ذلك بإضافة ورق النوري مع التقليب جيدا ، ثم نطفئ النار.

يتم إضافة معجون الميسو في ربع كوب من الماء الساخن أو المرق حسب الرغبة

يضاف الميسو إلى الشوربة مع التقليب جيدًا حتى الذوبان .

تقدم الشوربة ساخنة مع الخبز المحمص.

و الآن هيا بنا لتحضير طبق شوربة الميزو الرائعة ، من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

شوربة الميسو تعتبر أيضا عاملا هاما يمكن للأم أن تستخدمه في منع إصابة أفراد أسرتها بالأنيميا ” فقر الدم ” ، لكونها تحتوي على السبانخ المليئة بالحديد و التي سبق و استخدمناها أيضا في تحضير وجبة سهلة و خفيفة مناسبة للريجيم و الدايت