ليه الازواج المفروض يناموا في نفس الوقت مع بعض حسب الدراسات

كل شخص بيكون ليه عادات نوم مختلفة عن التاني ، في اللي بيحب السهر واللي بينام بدري ، وبعد الجواز الازواج بيحاولوا يتكيفوا مع بعض ، واحيانا مش بيبقوا عارفين ليه المفروض يعملوا كده ، وهنا جيه دور الباحثين اللي قالوا ان المفروض الازواج يناموا مع بعض في نفس الوقت لانهم اكتشفوا ان ده ادى لنتيجة افضل في العلاقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك الاسباب اللي تخليكي تنامي مع شريكك في نفس الوقت.

الاسباب اللي تخليكي تنامي مع شريكك في نفس الوقت:

1- هيخلي الكلام وحضن قبل النوم جزء من روتينك اليومي:

الزوجين دايما بيكونوا محتاجين لحضن بعض والكلام مع بعض ، ولكن هل بيخصصوا بالفعل وقت لده؟ وده واحد من الاسباب اللي يخلي النوم مع بعض في نفس الوقت ده هيديكوا فرصة تحضنوا بعض وتتكلموا كل يوم وكل واحد يتكلم عن يومه وتبقى في مشاركة.

والموضوع مش بيقتصر على ده بس ، ولكن الدراسات اثبتت ان الحضن بيخلي الجسم يفرز الناقل العصبي الاوكسيتوسين ، وده بيساعد في تقريبك من شريكك اكتر والاحساس بالرضا عنه اكتر.

2- ممكن يساعدك في حل المشاكل:

في بعض الاحيان الحاجات الصغيرة ممكن تتحول لحاجات اكبر لو اخدت وقت طويل لحلها ، وهتلاقي نفسك في حالة مزاجية سيئة والعلاقة مش مستقرة ، لكن لما تنامي مع شريكك في نفس الوقت ، هيبقى في فرصة تتكلموا عن اي مشكلة وتدوروا عن حلها مع بعض ، وده هيساعد على نوم افضل من غير قلق وهتصحي تاني يوم مودك احسن.

3- هيساعدك في التكيف مع شريكك:

النوم مع شريكك في نفس الوقت هيساعدكوا على التكيف مع بعض ، وتحسوا براحة مع بعض اكتر من خلال مشاركة وقت النوم ، وهيساعدك كمان على تجنب اي قلق او مشاكل مش ضرورية ممكن تحصل بسبب اختلاف وقت النوم ، واللي هيخليكوا تصحوا في حالة مزاجية سيئة.

4- ممكن انه يحسن صحتك الجسدية:

النوم مع بعض مش مرتبط بالعلاقة بس ، ولكن بيتعلق كمان باداء جسمك ، لانه ممكن يساعد على خفض ضغط الدم وتقوية المناعة ويساعد كمان في تقليل الالتهاب.

5- ممكن انه يحسن صحتك العقلية:

صحتك الجسدية مش بس هي الحاجة الوحيدة اللي هتتحسن ، لكن كمان هتتحسن صحتك العقلية والعاطفية ، وهيقلل القلق ، ويساعدك تحسي براحة واسترخاء اكتر ، في النهاية هيكون سهل تتكلمي مع شريكك بسهولة ، وهيساعدك على تحسين يومك وهتحسي بسعادة اكتر.

نصايح لسنة اولى جواز والتأقلم مع الحياة الجديدة