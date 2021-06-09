طريقة عمل الفتة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة وبدون مجهود 

طريقة عمل الفتة المصرية، تعتبر الفتة المصرية من أهم وأشهر الوصفات التي يتم تحضيرها علي مائدة الطعام في الكثير من البيوت المصرية وخاصة في فترة عيد الأضحى المبارك. ويختلف عمل الفتة من بلد إلي أخرى حيث تشتهر في المملكة العربية السعودية بالكبسة. وتتميز بطعمها الشهي اللذيذ ويفضلها كلاً من الأطفال والكبار ويحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة لبناء جسم الإنسان. ونتيجة لذلك سوف نقدم طريقة عمل الفتة المصرية من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل الفتة المصرية

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل وصفات عيد الأضحى المبارك لإعدادها لأسرتها أيام العيد. ولكن الفتة لها مذاق وطعم مختلف فهي يتم طهيها من اللحم والأرز المصري. وهذه أهم المقادير.

كيلو من اللحم البقري مقطع قطع متوسطة.

حبة من الطماطم مقطعة إلى أرباع.

١ ملعقة كبيرة سمنة.

٢ عود من الكرفس مكعبات.

١ حبة بصل مقطعة إلى أرباع.

¼ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

١ حبة جزر كبيرة مقطعة مكعبات.

١ ملعقة صغيرة من الملح.

قطعة من المستكة.

٢ فص ثوم.

2 ورق لورا

ماء لسلق اللحم.

١ كوب أرز مصري.

٢ ملعقة كبيرة سمنة بلدي

١ ملعقة فلفل أسود.

½ ملعقة كمون وأخري كزبرة.

٤ رغيف عيش مقطع إلى مربعات.

¼ كوب خل أبيض.

٢ كوب من عصير الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

يتم غسل اللحم أولاً بالماء الفاتر وتركه في مصفاة حتي يتم التخلص من الماء الزائد. في مقلاة نرفعها على نار متوسطة يتم وضع ملعقة من السمن وتشويح اللحم مع إضافة ورق اللورا، والهيل، والفلفل الأسود مع التقليب جيداً. ثم إضافة البصل والجزر والثوم والطماطم والكرفس والملح ويتم التقليب برفق. بعد ذلك يتم أضافة الماء المغلي، ونتركه لمدة ٤٥ دقيقة حتى يغلي جيداً ونقوم بتهدئة النار وتركه حتي ينضج اللحم. الآن نجهز الصلصة بواسطة وضع السمنة في مقلاة وتشويح الثوم بها وإضافة الخل والملح والفلفل الأسود والطماطم والبهارات السبع مع الاستمرار في التقليب. ترك الصلصة على نار هادئة لمدة ٢٥ دقيقة حتي تصبح ذات قوام كثيف. يتم تحضير الأرز من خلال أناء ويتم رفعه على نار متوسطة. ويتم وضع كوبين من الشوربة وملعقة من الملح ووضع الأرز المغسول وعند الغليان يجب تهدئة النار. وتركه لمدة ١٠ دقائق حتي ينضج. ودهن ملعقة من السمن للعيش ووضعه في الفرن حتي يتحمص.

طريقة تقديم الفتة المصرية

مقادير الفتة المصريةطريقة عمل الفتة المصرية

في طبق التقديم نضع أولاً الخبز المحمص ونضيف له كوب من الصلصلة ، ثم نضيف الأرز والصلصة مرة أخري ونضع قطع اللحم. وتقدم كوجبة للإفطار أو الغداء أيام العيد.