كريم النشا والخميرة أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدود والوجه وتفتيح البشرة

كريم النشا والخميرة أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدود كريم النشا والخميرة من افضل الكريمات الفعاله التي تعمل علي نفخ وتوريد الخدود، وشد البشرة وتظهر السيدات بأجمل اطلاله مميزة لذلك، وجدنا أن العديد من الفتيات الصغيرات يرغبن في الحصول على خدود ممتلئة، ولكن نظرًا لصغر سنهن، فإنهن لا يعجبهن عملية تكبير الشفاه في مركز التجميل، لذا توصي خبيرة التجميل الخاصة بي باستخدام الخميرة في المنزل، يمكن تحضيرها بطريقة كريم طبيعي يستعمل لنفخ وتسمين الخدود وشد البشرة. كريم النشا والخميرة أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدود أول شيء تقومي بمزج ملعقة واحدة ممتلئة من الخميرة الجافة وملعقة واحدة ممتلئة من العسل مع ملعقة واحدة ممتلئة من ماء الورد.

قومي بعد ذلك بوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة على الأقل، ثم قومي بغسل الوجه وضعي المزيج عليه ويتم ترك هذا المزيج على البشرة لمدة ساعة كاملة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. كريم النشا والخميرة يمكنك الحصول على مزيج فوري في 60 دقيقة فقط لترطيب وجهك وتحسينه. المكونات المستخدمة: ملعقة كبيرة من الخميرة

القليل من النشا

ملعقتان من الحليب طريقة استخدام كريم الخميرة: أستخدم كريم الخميرة والنشا والحليب لعمل خليط كثيف كل يوم وتطبيقه بشكل متساوي على الوجه

والحليب لعمل خليط كثيف كل يوم وتطبيقه بشكل متساوي على الوجه ابقي هذا الخليط على البشرة من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة

افركي المزيج على وجهك حتى يتم التخلص منه بشكل كامل

في النهاية بعد ما قومت بغسل وجهي بالماء وأثناء وضع المرطب، فاجأتني النتيجة قناع الخميرة بالعسل لنفخ وتوريد الخدود المكونات المستخدمة 2 ملاعق صغيرة من اللبن الرائب

مع 2 ملعقة قليلة من العسل

2 ملعقة قليلة من خميرة البيرة طريقة الاستخدام: قومي بوضع اللبن الرائب وعصير الليمون في إناء، ثم بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات المستخدمة

أضف العسل وخميرة البيرة إلى الخليط السابق مع الاستمرار في المزيج

قومي بوضع هذا المزيج على الوجه ويتم تركه لمدة نصف ساعة

امسح الجلد بلطف بأصابعك وقومي بغسل البشرة باستخدام الماء الدافئ

يتكرر هذا المزيج عدة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوب فيها الوسوم

كريم النشا والخميرة أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدود كريم النشا والخميرة من افضل الكريمات الفعاله التي تعمل علي نفخ وتوريد الخدود، وشد البشرة وتظهر السيدات بأجمل اطلاله مميزة لذلك، وجدنا أن العديد من الفتيات الصغيرات يرغبن في الحصول على خدود ممتلئة، ولكن نظرًا لصغر سنهن، فإنهن لا يعجبهن عملية تكبير الشفاه في مركز التجميل، لذا توصي خبيرة التجميل الخاصة بي باستخدام الخميرة في المنزل، يمكن تحضيرها بطريقة كريم طبيعي يستعمل لنفخ وتسمين الخدود وشد البشرة. كريم النشا والخميرة أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدود أول شيء تقومي بمزج ملعقة واحدة ممتلئة من الخميرة الجافة وملعقة واحدة ممتلئة من العسل مع ملعقة واحدة ممتلئة من ماء الورد.

قومي بعد ذلك بوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة على الأقل، ثم قومي بغسل الوجه وضعي المزيج عليه ويتم ترك هذا المزيج على البشرة لمدة ساعة كاملة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. كريم النشا والخميرة يمكنك الحصول على مزيج فوري في 60 دقيقة فقط لترطيب وجهك وتحسينه. المكونات المستخدمة: ملعقة كبيرة من الخميرة

القليل من النشا

ملعقتان من الحليب طريقة استخدام كريم الخميرة: أستخدم كريم الخميرة والنشا والحليب لعمل خليط كثيف كل يوم وتطبيقه بشكل متساوي على الوجه

والحليب لعمل خليط كثيف كل يوم وتطبيقه بشكل متساوي على الوجه ابقي هذا الخليط على البشرة من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة

افركي المزيج على وجهك حتى يتم التخلص منه بشكل كامل

في النهاية بعد ما قومت بغسل وجهي بالماء وأثناء وضع المرطب، فاجأتني النتيجة قناع الخميرة بالعسل لنفخ وتوريد الخدود المكونات المستخدمة 2 ملاعق صغيرة من اللبن الرائب

مع 2 ملعقة قليلة من العسل

2 ملعقة قليلة من خميرة البيرة طريقة الاستخدام: قومي بوضع اللبن الرائب وعصير الليمون في إناء، ثم بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات المستخدمة

أضف العسل وخميرة البيرة إلى الخليط السابق مع الاستمرار في المزيج

قومي بوضع هذا المزيج على الوجه ويتم تركه لمدة نصف ساعة

امسح الجلد بلطف بأصابعك وقومي بغسل البشرة باستخدام الماء الدافئ

يتكرر هذا المزيج عدة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوب فيها

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