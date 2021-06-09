سر طريقة عمل بيتزا الطاسة السريعة بعجينة هشة وطرية في البيت

بيتزا الطاسة طريقة سريعة لتحضير البيتزا، فهي يمكن تحضيرها في ربع ساعة فقط، بطعم مميز ونكهة طيبة، كما أن هذه الوصفة تساعد كثير في تحضير وجبة خفيفة وسريعة في المواقف السريعة، وتتكون من مكونات بسيطة من منزلك دون الاضطرار لشرائها من الخارج بمبلغ كبير، لذا سنقدم وصفة بسيطة غير مكلفة ونتيجة مثل المطاعم.

بيتزا الطاسة

تحتوي بيتزا الطاسة على مكونات من منزلك بسيطة، كما يمكن حشوها بأنواع مختلفة كما تشائين سواء دجاج أوتونة أو جبن فقط، وكلًا من هذه الأنواع بتعطي طعم مميز ورائع، سنقدم طريقة مبسطة وسلسة تساعد جميع الأمهات على تحضيرها بدون أي إرهاق، ونتيجة مضمونة في النهاية.

كوبان من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرة سكر.

واحد ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

ماء للعجن حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقتين كبيرتين صلصة.

فلفل أخضر.

فلفل ألوان.

شرائح حبة من البصل.

كوب من الزيتون المخلي.

الحشو حي الطلب (لحم مفروم أو بسطرمة أو ما شبة ذاك).

كوب من الجبن الموتزاريلا.

كوب من الجبن الرومي.

نصف كوب جبن شيدر حسب الرغبة.

نبدأ بتجهيز العجينة ونضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه الملح ونقوم بوضع لين البودرة ونضيف الماء للعجن ونتركها تخمر.

نقوم بتقسيمها الي مرات، ونفردها على شكل دائري مثل الطاسة.

ندهن الطاسة بطبقة من الزيت ونضع العجينة مفرودة وندهنها بالصلصة، ونضع بقية مكونات الحشو على نار هادئة لمدة عشر دقائق وعندما تنصح أضيفي الجبن بأنواع وات ميها خمس دقائق.

ضعيها في أطباق التقديم وقطعها وتقدم وهي ساخنة حتى تستمتعي بطعم مميز ونكهة رائعة، وبذلك يكون لديك طريقة بسيطة لعمل بيتزا الطاسة بدقائق بسيطة ونتيجة مضمونة وبالهنا والشفا .

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