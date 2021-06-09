المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك سر نجاح وتماسك الكفته

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المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك حيث أنها من أكثر الأطعمة التي تشتهر بدرجة كبيرة في مصر، وقام بها أجددانا قديماً وكانت ذات طعم لا يقاوم لدرجة أننا كنا لا ننتظر حين وضعها على المائدة ونقوم بالتسلل للمطبخ ونأخذ منها ما نريد، ولكن قد لاحظنا مؤخراً أن يوجد الكثير من السيدات يتسألون فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل كفته الارز وسر نجاحها وسر تماسكها، فيجب عليك أن تكوني على يقين بكمية المكونات المستخدمة بشكل جيد والتعرف على خطوات العمل بشكل صحيح، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك
تعرفي معنا اليوم على طبق من بين الأطباق الرئيسية التي تتوفر في الموائد المصرية وهي طريقة عمل كفته الارز وسر نجاحها:المكونات:
- كوبان من الأرز المصري.
- نصف كيلو من اللحم المكعبات.
- ثوم مهروس.
- بقدونس.
- حزمة من الشبت.
- حزمة من الكزبرة.
- ثمرة بصل كبيرة مقطعة لشرائح.
- ملح.
- فلفل أسود.
- شطة.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- بهارات كفتة.
- زيت نباتي للقلي.
- نقوم بغسل الأرز بشكل جيد بالماء الفاتر ومن ثم نغطيه بكمية مناسبة من الماء.
- ويترك منقوع لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- من ثم نقوم بتصفية الأرز بشكل جيد ويتم وضعه بداخل مصفاة ويترك حتى أن يجف تماماً.
- ونقوم بوضعه بكبة ويطحن حتى أن نحصل على قوام بودر ناعم.
- نضع اللحم والبصل في الكبة وتفرم مع البقدونس والكزبرة والشبت والثوم وكافة البهارات السابق تحضيرها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البقسماط تدريجياً حتى نحصل على القوام المرغوب به.
- يتم خلط الأرز المطحون مع اللحم ونقوم بعجن المكونات معاُ حتى أن يختلط الأرز باللحم ويتجانسوا سوياً.
- نقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع بحجم مناسب.
- وضع مقلاة على النار ويوضع بها زيت مناسب للقلي.
- يترك على نار متوسط حتى يسخن ونضع به حبات الكفتة وتقلب حتى تمام النضج وتكتسب اللون الذهبي.
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المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك حيث أنها من أكثر الأطعمة التي تشتهر بدرجة كبيرة في مصر، وقام بها أجددانا قديماً وكانت ذات طعم لا يقاوم لدرجة أننا كنا لا ننتظر حين وضعها على المائدة ونقوم بالتسلل للمطبخ ونأخذ منها ما نريد، ولكن قد لاحظنا مؤخراً أن يوجد الكثير من السيدات يتسألون فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل كفته الارز وسر نجاحها وسر تماسكها، فيجب عليك أن تكوني على يقين بكمية المكونات المستخدمة بشكل جيد والتعرف على خطوات العمل بشكل صحيح، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك
تعرفي معنا اليوم على طبق من بين الأطباق الرئيسية التي تتوفر في الموائد المصرية وهي طريقة عمل كفته الارز وسر نجاحها:المكونات:
- كوبان من الأرز المصري.
- نصف كيلو من اللحم المكعبات.
- ثوم مهروس.
- بقدونس.
- حزمة من الشبت.
- حزمة من الكزبرة.
- ثمرة بصل كبيرة مقطعة لشرائح.
- ملح.
- فلفل أسود.
- شطة.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- بهارات كفتة.
- زيت نباتي للقلي.
- نقوم بغسل الأرز بشكل جيد بالماء الفاتر ومن ثم نغطيه بكمية مناسبة من الماء.
- ويترك منقوع لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- من ثم نقوم بتصفية الأرز بشكل جيد ويتم وضعه بداخل مصفاة ويترك حتى أن يجف تماماً.
- ونقوم بوضعه بكبة ويطحن حتى أن نحصل على قوام بودر ناعم.
- نضع اللحم والبصل في الكبة وتفرم مع البقدونس والكزبرة والشبت والثوم وكافة البهارات السابق تحضيرها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البقسماط تدريجياً حتى نحصل على القوام المرغوب به.
- يتم خلط الأرز المطحون مع اللحم ونقوم بعجن المكونات معاُ حتى أن يختلط الأرز باللحم ويتجانسوا سوياً.
- نقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع بحجم مناسب.
- وضع مقلاة على النار ويوضع بها زيت مناسب للقلي.
- يترك على نار متوسط حتى يسخن ونضع به حبات الكفتة وتقلب حتى تمام النضج وتكتسب اللون الذهبي.
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