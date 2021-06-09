المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك سر نجاح وتماسك الكفته

المعلقة السريعه ضعيها علي كفته الارز وانسي انها تفك منك حيث أنها من أكثر الأطعمة التي تشتهر بدرجة كبيرة في مصر، وقام بها أجددانا قديماً وكانت ذات طعم لا يقاوم لدرجة أننا كنا لا ننتظر حين وضعها على المائدة ونقوم بالتسلل للمطبخ ونأخذ منها ما نريد، ولكن قد لاحظنا مؤخراً أن يوجد الكثير من السيدات يتسألون فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة عمل كفته الارز وسر نجاحها وسر تماسكها، فيجب عليك أن تكوني على يقين بكمية المكونات المستخدمة بشكل جيد والتعرف على خطوات العمل بشكل صحيح، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

تعرفي معنا اليوم على طبق من بين الأطباق الرئيسية التي تتوفر في الموائد المصرية وهي طريقة عمل كفته الارز وسر نجاحها:

كوبان من الأرز المصري.

نصف كيلو من اللحم المكعبات.

ثوم مهروس.

بقدونس.

حزمة من الشبت.

حزمة من الكزبرة.

ثمرة بصل كبيرة مقطعة لشرائح.

ملح.

فلفل أسود.

شطة.

نصف كوب بقسماط مطحون.

بهارات كفتة.

زيت نباتي للقلي.