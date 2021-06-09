كريم النشا والخيار الكوري سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك بشرة بيضاء ناعمه بدون تجاعيد

كريم النشا والخيار الكوري سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك نظراً لأن الخيار من أهم المكونات الطبيعية الفعالة في ترطيب البشرة والقضاء على خشونة الجلد والتخلص من مشاكل البشرة المتنوعة، ومن أهمها البقع الداكنة التر تتركز بالجسم، لذا يمكننا القول أن هذين المكونين لهم القدرة الهائلة في تفتيح البشرة ويساعدان في الحصول على بشرة نضرة ونقية خالية من أي عيوب تعيق جمالها، كما أنه يساعد على التخلص من بقايا الجلد الميت، وأصبح من أهم أنواع الكريمات الطبيعية التي تبحث عنها الفتيات بصفة مستمرة من أجل الحصول على بشرة بيضاء وناعمة كالحرير، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة عمل كريم النشا والخيار الكوري لتبييض البشرة في المنزل.

كريم النشا والخيار الكوري سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك

سوف نستعرض لكم في مقالنا هذا خطوات عمل كريم النشا والخيار لتفتيح البشرة:

ثمرة خيار متوسطة الحجم.

ماء ورد طبيعي.

نشا ذرة.

نقوم بتحضير كريم النشا والخيار للبشرة نقوم بغسل ثمرة من الخيار بشكل جيد ثم نقوم بتقشيرها، ومن ثم يتم بشرها وتوضع بالخلاط الكهربائي.

والخيار للبشرة نقوم بغسل ثمرة من الخيار بشكل جيد ثم نقوم بتقشيرها، ومن ثم يتم بشرها وتوضع بالخلاط الكهربائي. يضاف له كمية قليلة من ماء الورد وتضرب المكونات معاً حتى نحصل على عصير سائل.

نقوم بتصفية الخليط ويضاف له ملعقة واحدة من نشا الذرة ويتم تقليب المكونات سوياً.

من ثم توضع على حمام بخار مع التقليب المستمر لعدة ثواني حتى تحصلين على القوام كريمي.

نقوم بفرد القناع على البشرة النظيفة ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يشطف بشكل جيد بالماء.

نقوم برش ماء الورد على البشرة ونقوم بترطيب البشرة بالكريم المناسب لها على أن يتم تكررها عند اللزوم.