أفضل طريقة لعمل عجينة الخبز الفينو الهش والطري لجميع أنواع السندوتشات

يعتبر الخبز الفينو من المكونات الأساسية في جميع الموائد ومناسب لكل الأوقات والوجبات ويوجد أنواع كثيرة للخبز مثل الخبز البلدي والخبز الشامي والخبز السوري والخبز الفينو ويعد الخبز الفينو من أكثر الأنواع شيوعاً ويستخدمه الأطفال والكبار والأمهات لسهولة صنع الساندوتشات بالإضافة إلى القيمة الغذائية التي توجد في الخبز الفينو حيث يوجد به الكثير من المعادن والفيتامينات والنشويات والسكريات التي يفيد الجسم إذا تم تناوله بكميات مناسبة. أسهل طريقة لعمل خبز الفينو الهش أسهل طريقة لعمل خبز الفينو الهش لعمل خبز الفينو بطعم لذيذ وناعم ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية مكونات خبز الفينو ملعقة طعام من الخميرة الفورية.

ومن الماء الدافئ نصف كوب.

نأخذ من الدقيق الأبيض أربع أكواب ونصف.

2 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

بيضة.

¼ كوب الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من اللبن.

ملعقة من الملح الأبيض. طريقة خبز الفينو قومي بتجهيز وعاء كبير وضعي الملح ومقدار اللبن والزبدة والخميرة وقومي بالتقليب ثم قومي بإضافة الزبدة والماء واستمري بالتقليب. ضعي البيضة المخفوقة إلى الخليط واخليطهم جيدًا ثم قومي بإضافة مقدار الدقيق الأبيض بشكل تدريجي وقومي بعجنها باليد أو العجان الكهربي لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق حتى تصبح عجينة متماسكة. عند الانتهاء من العجن اتركي العجينة فى وعاء به القليل من الزيت واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يزداد حجمها وتخمر. قطعي العجينة إلى 15 قطعة متقاربة في الحجم. قومي بتشكيل كل قطعة على شكل أسطوانة مثل الشكل المعتاد لخبز الفينو. رصي خبز الفينو في صينية مدهونة بالزيت وقومي بترك مسافة بين كل خبز لأنه سوف يزداد حجمه في الفرن. اتركي العجينة لتهدأ لمدة ساعة ونصف. قومى بوضع خبز الفينو في الفرن الساخن من قبل لمدة ربع ساعة حتى يأخذ اللون الذهبي. مكونات خبز الفينوطريقة خبز الفينو الوسوم

يعتبر الخبز الفينو من المكونات الأساسية في جميع الموائد ومناسب لكل الأوقات والوجبات ويوجد أنواع كثيرة للخبز مثل الخبز البلدي والخبز الشامي والخبز السوري والخبز الفينو ويعد الخبز الفينو من أكثر الأنواع شيوعاً ويستخدمه الأطفال والكبار والأمهات لسهولة صنع الساندوتشات بالإضافة إلى القيمة الغذائية التي توجد في الخبز الفينو حيث يوجد به الكثير من المعادن والفيتامينات والنشويات والسكريات التي يفيد الجسم إذا تم تناوله بكميات مناسبة. أسهل طريقة لعمل خبز الفينو الهش أسهل طريقة لعمل خبز الفينو الهش لعمل خبز الفينو بطعم لذيذ وناعم ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية مكونات خبز الفينو ملعقة طعام من الخميرة الفورية.

ومن الماء الدافئ نصف كوب.

نأخذ من الدقيق الأبيض أربع أكواب ونصف.

2 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

بيضة.

¼ كوب الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من اللبن.

ملعقة من الملح الأبيض. طريقة خبز الفينو قومي بتجهيز وعاء كبير وضعي الملح ومقدار اللبن والزبدة والخميرة وقومي بالتقليب ثم قومي بإضافة الزبدة والماء واستمري بالتقليب. ضعي البيضة المخفوقة إلى الخليط واخليطهم جيدًا ثم قومي بإضافة مقدار الدقيق الأبيض بشكل تدريجي وقومي بعجنها باليد أو العجان الكهربي لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق حتى تصبح عجينة متماسكة. عند الانتهاء من العجن اتركي العجينة فى وعاء به القليل من الزيت واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يزداد حجمها وتخمر. قطعي العجينة إلى 15 قطعة متقاربة في الحجم. قومي بتشكيل كل قطعة على شكل أسطوانة مثل الشكل المعتاد لخبز الفينو. رصي خبز الفينو في صينية مدهونة بالزيت وقومي بترك مسافة بين كل خبز لأنه سوف يزداد حجمه في الفرن. اتركي العجينة لتهدأ لمدة ساعة ونصف. قومى بوضع خبز الفينو في الفرن الساخن من قبل لمدة ربع ساعة حتى يأخذ اللون الذهبي. مكونات خبز الفينوطريقة خبز الفينو

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