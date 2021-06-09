كريم النشا والليمون الرهيب للتفتيح الفورى للجسم لتفتيح البشرة 10 درجات وشدها كبشرة الاطفال

كريم النشا والليمون الرهيب للتفتيح الفورى للجسم ، تحب الفتيات أن تتمتع ببشرة ناعمة كالحرير وبيضاء كالثلج ولكن مع التعرض لبعض من العوامل البيئية التي تؤثر على جمال البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة التي تترك التصبغات والبقع الداكنة على البشرة، وهذا يجعل الفتيات يقوموا بالبحث عن طرق تساعدهم في معالجة كل هذه المشكلات ولكن لا يمكن أن تجدين أفضل من استخدام كريم النشا والليمون لتفتيح وتبيض البشرة سريعاً الذي سوف نستعرضه لك اليوم فتابعي هذا الموضوع.

كريم النشا والليمون الرهيب للتفتيح الفورى للجسم

بالتأكد يكون كريم النشا والليمون من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء خالية من العيوب والتصبغات والبقع الداكنة فقومي بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة كالآتي:

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

في وعاء صغير الحجم قومي بعمل خليط من الحليب والنشا وقلبيهم مع بعضهم.

ثم عليك بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون ولكن احرصي على أن تتم إضافتهم تدريجياً.

اخلطي المكونات مع بعضها حتى تحصلين على خليط ناعم بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك وخذي كمية من الكريم وضعيه على البشرة وبالأخص المناطق الداكنة في الجسم.

عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة ثم قومي باستخدام لوفة خشنة الملمس وفركي بها الجسم ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

بعد ذلك يتم الاستحمام بالطريقة التي تكونين معتادة عليها ثم تحرصين على وضع أحد أنواع كريمات ترطيب الجسم حتى يصبح ناعم.

للحصول على بشرة ناعمة وخالية من البقع الداكنة يتوجب عليك الاستخدام من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع وسوف تشعرين الفرق في أقل وقت.