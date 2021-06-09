يعتبر طريقة عمل كريم النشا ، من افضل انواع الكريمات التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل فوري 10 درجات، ويحتوي النشا علي عناصر كثيرة ومفيدة للبشرة بشكل رهيب، ويمكن عمل النشا لفرد الشعر المجعد بشكل وبطريقة رهيبة، واليوم سوف نقدم لكم بعض الكريمات والمسكات التي تجعل البشرة مشرقة وناصعة البيضاء باستخدام النشا، ونقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري2022.

مكونات طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات

سوف نتعرف علي بعص المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الفعال جدا في تفتيح البشرة بشكل رهيب للغاية وهي كما يلي:-

ثلاث معالق كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي ابسط الطرق لتحضير الكريم بقوام متماسك وخليط كريمي مثل الجاهز بخطوات بسيطة جدا وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع بداخله النشا وماء الورد ونقلبهم جيدا ثم نضيف عصير الليمون ونقلب في الخليط حتي يصبح خليط كريمي. ثم نغسل الوجه بماء فلتر وننشف الوجه جيدا ثم نضع طبقة من الكريم علي الوجه ونتركها لمدة ساعة او اكثر ثم نغسل الوجه بشكل جيداً. ثم نكرر العملية اربع مرات في الاسبوع لمدة شهر وسنحصل علي نتائج فوريه من اول مره في الاستخدام بفضل الله.

مكونات ماسك النشا والعسل لشد البشرة وجعلها مثل بشرة الاطفال

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي تساعد في عمل الماسك داخل المنزل وهي كالتالي:-

معلقتين من النشا.

معلقتين من العسل.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نقدم لكم طريقة سهلة للغاية لعمل الماسك بخطوات سهلة جدا وهي كما يأتي:-