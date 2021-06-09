كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن من اول استعمال لشعر ناعم كالحرير وكانة مكوى

كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن ، ترغب الفتيات أن تتألق بشعر منسدل وطويل ومفرود فهذا يميزها عن الفتيات الأخريات، مع العلم أن بعض الفتيات التي تتمتع بشعر مفرود يبحثون عن طرق تساعدهم لتجعيد شعرهن ولكن هذا يحتاج مجهود كبير، أما الشعر المفرود فهذا يعتبر من أصعب الأمور الذي يمكن أن تحدث ولكن هناك بعض من المكونات التي تساعد في فرد الشعر طبيعياً والذي سوف نتعرف عليها معنا في هذا الموضوع.

كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن

النشا من أنواع الدقيق التي تحتوي على كثير من الفوائد والعناصر المهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور وبه الأوميجا 3 ويمكن الاستفادة منه عن طريق تحضير كريم النشا الذي يتم خلطه مع مجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى وهي:

هي من أفضل الطرق الذي تعمل على فرد الشعر المجعد والخشن كما أن زيت الزيتون قادر على تطويل وتكثيف الشعر بسرعة هائبة ويتم تحضيره بشكل بسيط:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب حليب جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.