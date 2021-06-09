كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن من اول استعمال لشعر ناعم كالحرير وكانة مكوى

كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن ، ترغب الفتيات أن تتألق بشعر منسدل وطويل ومفرود فهذا يميزها عن الفتيات الأخريات، مع العلم أن بعض الفتيات التي تتمتع بشعر مفرود يبحثون عن طرق تساعدهم لتجعيد شعرهن ولكن هذا يحتاج مجهود كبير، أما الشعر المفرود فهذا يعتبر من أصعب الأمور الذي يمكن أن تحدث ولكن هناك بعض من المكونات التي تساعد في فرد الشعر طبيعياً والذي سوف نتعرف عليها معنا في هذا الموضوع.كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن
النشا من أنواع الدقيق التي تحتوي على كثير من الفوائد والعناصر المهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور وبه الأوميجا 3 ويمكن الاستفادة منه عن طريق تحضير كريم النشا الذي يتم خلطه مع مجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى وهي:طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون:
هي من أفضل الطرق الذي تعمل على فرد الشعر المجعد والخشن كما أن زيت الزيتون قادر على تطويل وتكثيف الشعر بسرعة هائبة ويتم تحضيره بشكل بسيط:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- كوب حليب جوز الهند.
- 3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.
- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- في وعاء قومي بخلط النشا مع عصير الليمون واخلطيهم جيداً.
- ثم يتم خلط حليب جوز الهند مع زيت الزيتون ويتم إضافته للخليط السابق.
- ثم يوضع الخليط على النار الهادئة وقلبي بشكل مستمر حتى أن تصبح ذات قوام ثقيل من الكريم.
- ثم يتم ترك كريم النشا وزيت الزيتون حتى أن يصبح بارد ثم تبدئين تطبيق الكريم على الشعر وتغطيه بفوطة ساخنة وتركيه لحوالي ساعتين.
- بعد مرور الوقت يتم غسيل الشعر بالطريقة التي تكونين معتادة عليها ومن ثم يتم ترطيب الشعر بواسطة البلسم وشطفيه بالماء الفاتر.
- للحصول على نتائج أفضل يتم تكرار استخدام كريم النشا مرتين في الأسبوع.
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كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن ، ترغب الفتيات أن تتألق بشعر منسدل وطويل ومفرود فهذا يميزها عن الفتيات الأخريات، مع العلم أن بعض الفتيات التي تتمتع بشعر مفرود يبحثون عن طرق تساعدهم لتجعيد شعرهن ولكن هذا يحتاج مجهود كبير، أما الشعر المفرود فهذا يعتبر من أصعب الأمور الذي يمكن أن تحدث ولكن هناك بعض من المكونات التي تساعد في فرد الشعر طبيعياً والذي سوف نتعرف عليها معنا في هذا الموضوع.كريم النشا المبهر لفرد الشعر المجعد والخشن
النشا من أنواع الدقيق التي تحتوي على كثير من الفوائد والعناصر المهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور وبه الأوميجا 3 ويمكن الاستفادة منه عن طريق تحضير كريم النشا الذي يتم خلطه مع مجموعة من المكونات الطبيعية الأخرى وهي:طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون:
هي من أفضل الطرق الذي تعمل على فرد الشعر المجعد والخشن كما أن زيت الزيتون قادر على تطويل وتكثيف الشعر بسرعة هائبة ويتم تحضيره بشكل بسيط:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- كوب حليب جوز الهند.
- 3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.
- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- في وعاء قومي بخلط النشا مع عصير الليمون واخلطيهم جيداً.
- ثم يتم خلط حليب جوز الهند مع زيت الزيتون ويتم إضافته للخليط السابق.
- ثم يوضع الخليط على النار الهادئة وقلبي بشكل مستمر حتى أن تصبح ذات قوام ثقيل من الكريم.
- ثم يتم ترك كريم النشا وزيت الزيتون حتى أن يصبح بارد ثم تبدئين تطبيق الكريم على الشعر وتغطيه بفوطة ساخنة وتركيه لحوالي ساعتين.
- بعد مرور الوقت يتم غسيل الشعر بالطريقة التي تكونين معتادة عليها ومن ثم يتم ترطيب الشعر بواسطة البلسم وشطفيه بالماء الفاتر.
- للحصول على نتائج أفضل يتم تكرار استخدام كريم النشا مرتين في الأسبوع.
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