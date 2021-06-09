خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن المجعد في المنزل

خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن يعتقد الكثيرون أن كريم البانثينول قد يستخدم لنعومة البشرة، وتفتيحها وأنه منتج متخصص فقط للعناية بالبشرة ولكن البانثينول يعتبر من ضمن المنتجات الكثيرة التي تساعد ايضا الشعر لحل بعض المشاكل التي واجهها فهو يتناسب بشكل كبير مع فروة الرأس وبالتالي يمكننا ايضا ان نقوم الاستفادة منها بعدة فوائد متعددة إذا كانت لفرد الشعر وتنعيمه والتخلص من الخشونة التي تتواجد فيه. خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن المكونات :- الأرجان المغربي

بانثوفيل

زيت جوز الهند.

ملعقتين كريم البانثينول.

زيت الروزماري طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع الأرجان مع زيت جوز الهند كريم البانثينول وزيت الروزماري.

نخلطهم جيدا ثم نقوم بغسيل الشعر

ونبدأ بتجفيفه ثم نقوم باضافة هذه الزيوت من فروة الرأس حتى الأطراف.

نقوم بلف الشعر ونبدا بارتداء البروكاب أو قبعه الاستحمام.

انتظري عزيزتي لمدة ثلاث ساعات

ثم قومي بفرد الشعر وتمشيطه.

ثم قومي غسيل الشعر جيدا باستخدام البلسم والشامبو.

يمكنك عزيزتي تكرار هذا الماسك لتنعيم الشعر وترطيبه مرتين في الأسبوع.

وبعد نهاية شهر سوف تحصلين على شعر مفرود كالحرير ناعم.

وليس به أي خشونة أو صعوبة في التسريح فوائد كريم البانثينول للشعر يعمل ايضا على تقوية الشعر.

كريم البانثينول يعمل ايضا على تعزيز نمو الشعر.

البانثينول لديه قدرة هائلة في التخلص من القشرة التي تتواجد في فروة الرأس.

يعمل على التخلص من تساقط الشعر التي يظهر وبسببه مستمر من بعض العوامل النفسية.

يعيد للشعر حيويته من جديد عند استخدامه بشكل دائم.

يتخلص ايضا من الالتهابات التي توجد في فروة الرأس.

و يتسبب في ضرر نفسي يعمل على نعومة الشعر.

يمكن استخدامه بدلا من البروتين والكرياتين الكيمياوية

يخلص الشعر من الجفاف ويعمل على القضاء للتقصف.

ويقضي على الشعر التالف من المواد الكيميائية التي نقوم باستخدامها. الوسوم

خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن يعتقد الكثيرون أن كريم البانثينول قد يستخدم لنعومة البشرة، وتفتيحها وأنه منتج متخصص فقط للعناية بالبشرة ولكن البانثينول يعتبر من ضمن المنتجات الكثيرة التي تساعد ايضا الشعر لحل بعض المشاكل التي واجهها فهو يتناسب بشكل كبير مع فروة الرأس وبالتالي يمكننا ايضا ان نقوم الاستفادة منها بعدة فوائد متعددة إذا كانت لفرد الشعر وتنعيمه والتخلص من الخشونة التي تتواجد فيه. خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن خلطة كريم البانثينول بديل الكيراتين والبروتين فرد طبيعي للشعر الخشن المكونات :- الأرجان المغربي

بانثوفيل

زيت جوز الهند.

ملعقتين كريم البانثينول.

زيت الروزماري طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع الأرجان مع زيت جوز الهند كريم البانثينول وزيت الروزماري.

نخلطهم جيدا ثم نقوم بغسيل الشعر

ونبدأ بتجفيفه ثم نقوم باضافة هذه الزيوت من فروة الرأس حتى الأطراف.

نقوم بلف الشعر ونبدا بارتداء البروكاب أو قبعه الاستحمام.

انتظري عزيزتي لمدة ثلاث ساعات

ثم قومي بفرد الشعر وتمشيطه.

ثم قومي غسيل الشعر جيدا باستخدام البلسم والشامبو.

يمكنك عزيزتي تكرار هذا الماسك لتنعيم الشعر وترطيبه مرتين في الأسبوع.

وبعد نهاية شهر سوف تحصلين على شعر مفرود كالحرير ناعم.

وليس به أي خشونة أو صعوبة في التسريح فوائد كريم البانثينول للشعر يعمل ايضا على تقوية الشعر.

كريم البانثينول يعمل ايضا على تعزيز نمو الشعر.

البانثينول لديه قدرة هائلة في التخلص من القشرة التي تتواجد في فروة الرأس.

يعمل على التخلص من تساقط الشعر التي يظهر وبسببه مستمر من بعض العوامل النفسية.

يعيد للشعر حيويته من جديد عند استخدامه بشكل دائم.

يتخلص ايضا من الالتهابات التي توجد في فروة الرأس.

و يتسبب في ضرر نفسي يعمل على نعومة الشعر.

يمكن استخدامه بدلا من البروتين والكرياتين الكيمياوية

يخلص الشعر من الجفاف ويعمل على القضاء للتقصف.

ويقضي على الشعر التالف من المواد الكيميائية التي نقوم باستخدامها.

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