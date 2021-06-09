طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي هشة ومقرمشة زي الجاهزة

اليوم قررتي التغير وتبحثي عن طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية سهلة وبسيطة لتقديمها كأجمل طبق مُقبل بجانب الوجبة الرئيسية، فإذا كنتِ من عشاق المعجنات الشامية سوف ندلك على وصفة عجينة السمبوسة الهشة الخفيفة المقرمشة من الخارج وطرية ولذيذة من الداخل، ومن اليوم لم يتم شراء السمبوسة الجاهزة من المطاعم بل سيتم تحضريها فى المنزل بمذاق شهي يسعد به كافة أفراد أسرتك ويُبهرك ضيوفك فى العزائم.

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي

تعد السمبوسك من الأكلات التي يعشقها الأطفال والكبار ولها اكثر من مذاق وطعم فهي تقدم باختلاف الأذواق والطلبات.

المقادير:

3 أكواب من الدقيق الأبيض منخول

بيضة واحدة

3 ملاعق زيت ذرة

3/4 كوب ماء دافئ

ذرة ملح

نضع الدقيق على الملح ثم نضع زيت الذرة وتعجن جيداً ثم نضيف البيضة ونكمل العجن، ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع استمرار العجن، ويمكن أن يتم إضافة ملعقة أو اثنين من الدقيق حتى تصل إلى القوام المناسب لعجينة السمبوسة.

نترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح مع تغطيتها حتى لا تجف من الهواء.

يتم الفرد باستخدام أداة فرد العجين و يكون سمك العجين مناسب.

ثم تُقطع العجينة بشكل طولي ليتم تشكيلها بشكل مثلث مثل عجينة السمبوسة الجاهزة.

ثم يتم الحشو حسب الرغبة بالجبن أو اللحمة المعصجة، أو حشو الكاستر والكريمة والمكسرات.

تقلي في زيت نباتي ساخن.

طريقة عمل السمبوسة المقرمشة

طريقة عمل السمبوسة الجاهزة

طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة الجاهزة في المنزل لم تحتاج إلى مجهود كبير ولا حتى مقادير متنوعة في عملها، ولكنها أصبحت أهم المعجنات في المطاعم فيمكنك عملها كنوع من الحلوى أو كنوع من المقبلات مع الوجبات الرئيسية، فقط أحضري الكمية التي تريديها وقومي بحشوها بالحشو المفضل ثم تُقلى.

أحضري كيلو من اللحم المفروم، وأحضري بصلة كبيرة مفرومة.

ضعي طاسة على النار وأضيفي فيها القليل من الزيت وضعي عليها البصلة ثم اللحمة وقلبي المكونات.

أضيفي عليهم نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الملح، و4 فصوص من الثوم المهروس.

ثم أضيفي إليهم القليل من الكمون وقرن واحد من الفلفل الأخضر، واستمري فى تقليب المكونات حتى تتشرب كافة السوائل وتصبح جافة وجاهزة للاستخدام.

طريقة عمل حشو السمبوسة باللحم