طريقة عمل كريم النشا الكوري لتفتيح البشرة واليدين والرجلين 10 درجات فوري

كريم النشا لتبييض اليدين والرجلين والوجه يعتبر من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج مذهلة لتفتيح البشرة في وقت قصير جداً، فهذا المقال يعتبر هدية لكل عروسة مقبلة على الجواز وتريد أن تكون أميرة متوجة، نحن معكِ حتى تحصلي على بشرة ناعمة ومضيئة لا تعاني من التصبغ أو اسمرار، وسوف يجعلك تستعيدين الثقة بالنفس من جديد ولا داعي للحرج بعد الآن.

وصفة كريم النشا الكوري

أكثر المناطق في الجلد التي تتعرض للاسمرار والبقع الداكنة هي بشرة اليدين والقدمين والوجه بسبب التعرض المباشر لحرارة الشمس وخاصة في فصل الصيف، ويتسبب ذلك إزعاج لبعض الفتيات والسيدات ويريدون معالجة الأمر بوصفه طبيعية مضمونة ومجربة.

وصفة تبييض اليدين بالنشا

هذه الوصفة تتناسب أكثر مع البشرة الدهنية فهي تعمل على تجفيف البشرة من الدهون مع توحيد اللون.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة لبن بودرة.

نصف ملعقة زيت جوز الهند.

يتم المزج الخليط ويوضع على اليد لمدة ثلث ساعة، ثم تغسل اليدين والوجه والرجلين مع تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً وسوف تأخذين نتائج فعالة منذ الاستخدام الأول وسيسألك الجميع عن السر.

القليل من ماء الورد.

ملعقتين أرز مطحون.

ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة لبن حليب دافئ.

ملعقتين زيت زيتون.

يتم خلط المكونات حتى تكون قوام كريمي وتدهن بها القدمين واليدين والوجه وإزالتها بعد 30 دقيقة، ثم تكرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتحصلي على نتائج مرضية للغاية.

كريم النشا وماء الورد لتبييض اليدين والرجلينوصفة النشا وفيتامين سي للتبييض

يتم تفريغ قرص من فيتامين سى مع ملعقتين من ماء الورد، وإضافة ملعقة عسل نحل نقي، ثم نضيف ملعقة من النشا، ثم نضع كريم النشا على بشرة الوجه واليدين والقدمين لمدة 15 دقيقة، ويكرر مرتين فى الأسود وستصبحين ناصعة البياض.

لكى تحصل على نتيجة سريعة من خلال تطبيق كريم النشا لتبييض اليدين والرجلين عليك فعلها في المساء قبل النوم والمداومة عليها مرتين في الأسبوع، وخلال 7 أيام فقط من الاستخدام سوف تكونين كبياض الثلج، وسيسألك الجميع عن سر التغيير والتفتيح المفاجئ.

أحضري ملعقة كبيرة من الأرز، وضعيها فى كوب ماء واتركيهم على نار هادئة حتى ينضح الأرز قليلاً وبه القليل من الماء.

اخفقي المكونات فى الخلاط الكهربائي حتى يصبح كريمي وناعم ولا يوجد به تكتلات، ثم أضيفي إليه ملعقة من ماء الورد، وكبسولة من فيتامين e.

قلبي الخليط وضعيه فى عبوة نظيفة واستخدميه يومياً على بشرتك وسوف تأخذين نتائج فعالة منذ الاستخدام الأول لها.

كريم الأرز الكوري لتبييض