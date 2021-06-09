اسرار صبغ الشعر باللون الأشقر اللامع الرهيب مثل الكوافير بدون أكسيجين ولا تكاليف ولا شيب

اسرار صبغ الشعر باللون الأشقر اللامع ، تعاني معظم الفتيات في هذا الوقت من عدم الخروج والذهاب لصالونات التجميل التي تساعدهم في صبغ الشعر بألوان عديدة بطريقة احترافية ولكن أكثر المواد الذي يتك استخدامها لصبغ الشعر بالألوان التي ترغبين بها وتقدر هذه الأماكن بتنفيذها تحتوي على مواد كيماوية تضر ببصيلات وصحة الشعر، ولكن باستخدام الطرق الطبيعية يمكن أن يستفيد الشعر منها لأنها سوف تقوم بتغذيته بعمق وسوف نقدم لك أفضل المكونات والخلطات لصبغ الشعر باللون الأشقر.

اسرار صبغ الشعر باللون الأشقر اللامع

هناك العديد من المواد الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر باللون الأشقر الذي تساعد على تغذيته الشعر من الجذور حتى الأطراف ومن أهمها الآتي:

يعد شاي البابونج من أفضل المواد الطبيعية التي تحتوي على عناصر طبيعية مفيدة لفروة الرأس تجعلك تحصلين على لون شعر فاتح ويتم استخدامه كالآتي:

عليك أولاً القيام بعمل شاي البابونج واحصلي على كوب واحد منه دافئ.

ثم يتم وضعه في زجاجة بخاخ ويتم رش الشعر بشاي البابونج حتى يتشبع بشكل جيد.

يجب أن يتم تعرض الشعر لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ووزعي البلسم على أطرافه.

وللحصول على لون رائع قومي بتكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع على الأقل.

يحتوي هذا الخليط على مجموعة من المكونات الطبيعية فاخلطي فقط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من مسحوق القرفة وضيفي لهم ملعقتين من الخل الأبيض وقلبيهم جيداً، بعد الحصول على عجينة ناعمة تركيها لتتخمر لمدة 30 دقيقة أو يكون من الأفضل إذا ظلت ساعة كاملة، قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويمشط الشعر حتى يتم توزيع الخليط بطريقة جيدة ويغطى بالنايلون وتركه طول الليل ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.