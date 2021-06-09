طريقة عمل العزيزية الدمياطي أشهر الحلويات الدمياطي جربيها وقولي رأيك

العزيزية من الحلويات الباردة اللذيذة التي لها محبين كُثر، تشتهر كثيرًا في بورسعيد ودمياط وهناك مناطق مخصصة لبيع العزيزية وتحضيرها، ويعود ذلك لأن العزيزية لها مذاق وطعم رائع وطريقة تحضيرها بسيطة، كما وتعرف العزيزية الدمياطي باسم المكرونة باللبن لأنه من مكونات العزيزية الدمياطي هي اللبن والمكرونة، وإليكم طريقة عمل العزيزية المنزلية. طريقة عمل العزيزية الدمياطي طريقة عمل العزيزية الدمياطي تكفي المقادير التالية عمل صينية عزيزية متوسطة الحجم، وهي: سكر أبيض: كوب واحد.

مكرونة اسباجيتي: ربع كيلو جرام تكون مسلوقة.

جوز هند مبشور ناعم: كوب واحد.

نشا: كوب واحد.

حليب كامل الدسم طازج: واحد كيلو جرام.

سمن بلدي: ملعقتان بحجم كبير.

فانيليا: كيس ورقي واحد.

زبيب: كوب واحد. خطوات عمل العزيزية الدمياطي في قدر عميق على النار نضع كمية ماء مناسب لسلق المكرونة، وعندما يبدأ الماء في الغليان نضع مقدار المكرونة الاسباجيتي.

عندما تنضج المكرونة يتم وضعها طبق جانبي حتى تبرد تمامًا.

وبعد ذلك توضع في وعاء الخلاط الكهربي ويضاف إليها مقدار مناسب من الحليب البارد ونخلطهم سويًا حتى تصبح المكرونة مفرومة.

ونأخذ مقدار نصف كيلو حليب ليوضع على النار وعندما يغلي نضيف المكرونة المفرومة.

يجب أن نستمر في التقليب بين الحليب والمكرونة المفرومة لحين الاقتراب من الغليان.

وبعد ذلك يضاف مبشور جوز الهند ونقلب عدة مرات، وبعدها نضيف الزبيب ونقلب عدة مرات لنمزج المكرونة مع الزبيب.

في كوب حليب أو ماء نقوم لتذويب النشا به مع التقليب وبعدها يضاف خليط المكرونة.

وعندما يتماسك الخليط نرفعه عن النار لوضع الفانيليا مع مقدار ملعقة سمنة ونقلب.

نحضر صينية الفرن لندهنها بمقدار السمنة المتبقية ونصب بها الخليط ونتركه يتماسك قليلًا.

توضع الصينية في الفرن وجعله على حرارة 200 درجة مئوية وعندما تصبح بلون ذهبي لون العزيزية نخرجها من الفرن. خطوات عمل العزيزية الدمياطي الوسوم

العزيزية من الحلويات الباردة اللذيذة التي لها محبين كُثر، تشتهر كثيرًا في بورسعيد ودمياط وهناك مناطق مخصصة لبيع العزيزية وتحضيرها، ويعود ذلك لأن العزيزية لها مذاق وطعم رائع وطريقة تحضيرها بسيطة، كما وتعرف العزيزية الدمياطي باسم المكرونة باللبن لأنه من مكونات العزيزية الدمياطي هي اللبن والمكرونة، وإليكم طريقة عمل العزيزية المنزلية. طريقة عمل العزيزية الدمياطي طريقة عمل العزيزية الدمياطي تكفي المقادير التالية عمل صينية عزيزية متوسطة الحجم، وهي: سكر أبيض: كوب واحد.

مكرونة اسباجيتي: ربع كيلو جرام تكون مسلوقة.

جوز هند مبشور ناعم: كوب واحد.

نشا: كوب واحد.

حليب كامل الدسم طازج: واحد كيلو جرام.

سمن بلدي: ملعقتان بحجم كبير.

فانيليا: كيس ورقي واحد.

زبيب: كوب واحد. خطوات عمل العزيزية الدمياطي في قدر عميق على النار نضع كمية ماء مناسب لسلق المكرونة، وعندما يبدأ الماء في الغليان نضع مقدار المكرونة الاسباجيتي.

عندما تنضج المكرونة يتم وضعها طبق جانبي حتى تبرد تمامًا.

وبعد ذلك توضع في وعاء الخلاط الكهربي ويضاف إليها مقدار مناسب من الحليب البارد ونخلطهم سويًا حتى تصبح المكرونة مفرومة.

ونأخذ مقدار نصف كيلو حليب ليوضع على النار وعندما يغلي نضيف المكرونة المفرومة.

يجب أن نستمر في التقليب بين الحليب والمكرونة المفرومة لحين الاقتراب من الغليان.

وبعد ذلك يضاف مبشور جوز الهند ونقلب عدة مرات، وبعدها نضيف الزبيب ونقلب عدة مرات لنمزج المكرونة مع الزبيب.

في كوب حليب أو ماء نقوم لتذويب النشا به مع التقليب وبعدها يضاف خليط المكرونة.

وعندما يتماسك الخليط نرفعه عن النار لوضع الفانيليا مع مقدار ملعقة سمنة ونقلب.

نحضر صينية الفرن لندهنها بمقدار السمنة المتبقية ونصب بها الخليط ونتركه يتماسك قليلًا.

توضع الصينية في الفرن وجعله على حرارة 200 درجة مئوية وعندما تصبح بلون ذهبي لون العزيزية نخرجها من الفرن. خطوات عمل العزيزية الدمياطي

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