كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة بدون ما تكش ولا تفك ولا تشرب زيت خفيفة واقتصادية ومغذية

كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة ، طريقة تحضير كفتة البطاطس الصيامى من أفضل الطرق الغذائية التي يمكن لأصحاب الحميات الغذائية والرجيم الاعتماد عليها في عدم زيادة الوزن، كما أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة جداً للجسم في هذا الوقت، ويمكن لمحبين تناول البطاطس تحضير كفتة البطاطس اللذيذة والشهية في البيت. كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة إذا كنت ترغبين تناول طعام خفيف وصحي يفضل القيام بتحضير كفتة البطاطس الصيامى بهذه الطريقة البسيطة: المقادير: 2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

1 كوب بقسماط.

2ملعقة من الشبت المفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من كزبرة مفرومة.

رشة مسحوق كركم.

2/1 كوب جبن شيدر صيامي مبشور.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة عصير الليمون.

كوب زيت نباتي. طريقة تحضير كفتة البطاطس الصيامى: أولاً قومي بتقشير حبات البطاطس ومن ثم يتم تقطيعها لمكعبات صغيرة الحجم.

بعد ذلك ضعي قدر عميق على النار يوضع به مقدار مناسب من الماء حتى يغمر به حبات البطاطس ويترك حتى يصل لدرجة عالية من الغليان.

بعد غلي الماء يتم وضع حبات البطاطس المقطعة وتركها حتى أن تنضج تماماً ثم ارفعيها من على النار وصفيها جيداً من الماء.

وابدئي في هرسها ويضاف لها الكزبرة والشبت والبقدونس المفروم ناعم، ثم اخلطيهم جيداً واضيفي الثوم المفروم والكركم والملح والفلفل الأسود واخلطي مرة أخرى بواسطة أداة الخرس ليصبح لديك ناعم.

يتم بعد ذلك تشكيل عجينة البطاطس المهروسة لأصابع وكرات حسب ما ترغبين ثم يتم ثقبها من المنتصف حتي تتمكنين من حشوها بالجبن الشيدر.

ثم يتم وضعها في البقسماط وقلبيها به جيداً، ومن ثم ضعي طاسة على النار بها كمية من الزيت وضعي بها كفتة البطاطس حتى أن تتحمر ثم توضع على ورق المطبخ لتمتص الزيوت الزائدة وقدميها بالهناء والشفاء. الوسوم

كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة ، طريقة تحضير كفتة البطاطس الصيامى من أفضل الطرق الغذائية التي يمكن لأصحاب الحميات الغذائية والرجيم الاعتماد عليها في عدم زيادة الوزن، كما أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة جداً للجسم في هذا الوقت، ويمكن لمحبين تناول البطاطس تحضير كفتة البطاطس اللذيذة والشهية في البيت. كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة كفتة البطاطس المقرمشة الرائعة إذا كنت ترغبين تناول طعام خفيف وصحي يفضل القيام بتحضير كفتة البطاطس الصيامى بهذه الطريقة البسيطة: المقادير: 2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

1 كوب بقسماط.

2ملعقة من الشبت المفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من كزبرة مفرومة.

رشة مسحوق كركم.

2/1 كوب جبن شيدر صيامي مبشور.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة عصير الليمون.

كوب زيت نباتي. طريقة تحضير كفتة البطاطس الصيامى: أولاً قومي بتقشير حبات البطاطس ومن ثم يتم تقطيعها لمكعبات صغيرة الحجم.

بعد ذلك ضعي قدر عميق على النار يوضع به مقدار مناسب من الماء حتى يغمر به حبات البطاطس ويترك حتى يصل لدرجة عالية من الغليان.

بعد غلي الماء يتم وضع حبات البطاطس المقطعة وتركها حتى أن تنضج تماماً ثم ارفعيها من على النار وصفيها جيداً من الماء.

وابدئي في هرسها ويضاف لها الكزبرة والشبت والبقدونس المفروم ناعم، ثم اخلطيهم جيداً واضيفي الثوم المفروم والكركم والملح والفلفل الأسود واخلطي مرة أخرى بواسطة أداة الخرس ليصبح لديك ناعم.

يتم بعد ذلك تشكيل عجينة البطاطس المهروسة لأصابع وكرات حسب ما ترغبين ثم يتم ثقبها من المنتصف حتي تتمكنين من حشوها بالجبن الشيدر.

ثم يتم وضعها في البقسماط وقلبيها به جيداً، ومن ثم ضعي طاسة على النار بها كمية من الزيت وضعي بها كفتة البطاطس حتى أن تتحمر ثم توضع على ورق المطبخ لتمتص الزيوت الزائدة وقدميها بالهناء والشفاء.

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