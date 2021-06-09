طريقة عمل فطائر الطاسة الاقتصادية بحشوات مختلفة ولذيذة

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فطائر الطاسة ، من الذ أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها لوجبة عشاء خفيفة وبدون تكلفة، ويمكننا عمل فطائر الطاسة بعدة حشوات مختلفة، مثل اللحمة والجبنة والخضروات والفراخ، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة، بدلاً من الوجبات التقليدية التي لا يقبل على تناولها الأطفال أو الكبار، وبدل من شراء الأطعمة الأخرى الغير نظيفة من المطاعم و تسبب ألام للمعدة وتحمل العديد من الأمراض، وهى من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأطفال ويرغبون في تناولها بكثرة، لأنها من الوجبات السريعة التحضير، ويقبل عليها الكثير من الناس، وهى من أشهي الأكلات العربية التي يتم صنعها في جميع البلدان العربية، ويتناولونها بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الطاسة الاقتصادية بحشوات مختلفة بالمنزل وبأبسط الخطوات.
مكونات فطائر الطاسة الاقتصادية
سوف نتعرف على مكونات عمل الفطائر الشهية في المنزل هى كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
- نصف كوب من الزيت.
- طبق صغير من شرائح اللانشون.
- واحد طبق صغير من الجبنة الموزيلا.
- طبق صغير من الفلفل الرومي المشكل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة فطائر الطاسة الاقتصادية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر بولة صغيرة ونضع فيها الملح والدقيق ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل.
- نقوم بتقطيع العجين إلى أربع أجزاء، ثم نضعها في الطبق ونرشها بقليل من الزيت ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
طريقة عمل حشوة فطائر الطاسة الاقتصادية
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة، من خلال بعض الخطوات البسيطة للحصول على فطائر شهية وهى كما يلي:-
- نقوم بفرد قطع العجين على شكل دائري، ثم نضع عليها شرائح اللانشون وفوقها الجبنة ونرشها بالفلفل الأخضر، ثم نغلقها من الجوانب على شكل مثلث.
- نكرر هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نترك الفطائر ترتاح لمدة 5 دقائق.
- نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- ثم نضع الفطائر ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر جيدًا وتصبح ناضجة.
- نخرجها من الطاسة ونقدمها بجانب السلطة والمخللات وهى ساخنة وبالهناء والشفاء.
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فطائر الطاسة ، من الذ أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها لوجبة عشاء خفيفة وبدون تكلفة، ويمكننا عمل فطائر الطاسة بعدة حشوات مختلفة، مثل اللحمة والجبنة والخضروات والفراخ، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة، بدلاً من الوجبات التقليدية التي لا يقبل على تناولها الأطفال أو الكبار، وبدل من شراء الأطعمة الأخرى الغير نظيفة من المطاعم و تسبب ألام للمعدة وتحمل العديد من الأمراض، وهى من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأطفال ويرغبون في تناولها بكثرة، لأنها من الوجبات السريعة التحضير، ويقبل عليها الكثير من الناس، وهى من أشهي الأكلات العربية التي يتم صنعها في جميع البلدان العربية، ويتناولونها بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الطاسة الاقتصادية بحشوات مختلفة بالمنزل وبأبسط الخطوات.
مكونات فطائر الطاسة الاقتصادية
سوف نتعرف على مكونات عمل الفطائر الشهية في المنزل هى كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
- نصف كوب من الزيت.
- طبق صغير من شرائح اللانشون.
- واحد طبق صغير من الجبنة الموزيلا.
- طبق صغير من الفلفل الرومي المشكل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة فطائر الطاسة الاقتصادية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر بولة صغيرة ونضع فيها الملح والدقيق ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل.
- نقوم بتقطيع العجين إلى أربع أجزاء، ثم نضعها في الطبق ونرشها بقليل من الزيت ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
طريقة عمل حشوة فطائر الطاسة الاقتصادية
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة، من خلال بعض الخطوات البسيطة للحصول على فطائر شهية وهى كما يلي:-
- نقوم بفرد قطع العجين على شكل دائري، ثم نضع عليها شرائح اللانشون وفوقها الجبنة ونرشها بالفلفل الأخضر، ثم نغلقها من الجوانب على شكل مثلث.
- نكرر هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نترك الفطائر ترتاح لمدة 5 دقائق.
- نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- ثم نضع الفطائر ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر جيدًا وتصبح ناضجة.
- نخرجها من الطاسة ونقدمها بجانب السلطة والمخللات وهى ساخنة وبالهناء والشفاء.
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