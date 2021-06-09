الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة واسفنجية ومرتفعة جدا فى دقائق مثل الجاهزة

الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة ، طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة تعد من الطرق الأكثر انتشاراً وبحثاً لذلك حرصنا على أن نقدمها لك اليوم حتى تكونين جاهزة دائماً لتحضيرها لأحبابنا الصغار محبين تناول كيكة الشوكولاتة.

الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة

إذا كنت ترغبين في تحضير أشهى وألذ أنواع الكيك فإليك طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة كما يلي:

1 كوب دقيق.

3 بيضات.

2/1 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو خام.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2/1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

رشة ملح.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب ماء.

ملعقتين كبيرتين دقيق.

ربع كوب كاكاو خام

2/1 كوب سكر.