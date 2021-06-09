الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة واسفنجية ومرتفعة جدا فى دقائق مثل الجاهزة

الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة ، طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة تعد من الطرق الأكثر انتشاراً وبحثاً لذلك حرصنا على أن نقدمها لك اليوم حتى تكونين جاهزة دائماً لتحضيرها لأحبابنا الصغار محبين تناول كيكة الشوكولاتة.
الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة
إذا كنت ترغبين في تحضير أشهى وألذ أنواع الكيك فإليك طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة كما يلي:المقادير:
- 1 كوب دقيق.
- 3 بيضات.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو خام.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2/1 كوب سكر.
- 1 كوب حليب.
- رشة ملح.
- كوب حليب.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- ربع كوب ماء.
- ملعقتين كبيرتين دقيق.
- ربع كوب كاكاو خام
- 2/1 كوب سكر.
- في البداية يجب أن تقومين بإشعال الفرن على درجة 180 درجة مئوية.
- ثم يتم نخل الدقيق مع البكينج بودر ومسحوق الكاكاو والملح قلبيهم مع بعضهم.
- ثم تحضرين وعاء عميق يخفق به 3 بيضات مضاف لهم الفانيليا واخفقيهم بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف ويزداد.
- يضاف لخليط السكر ويتم الخفق مرة أخرى ومن ثم يضاف الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.
- بعدها يجب أن تقومين بإضافة الدقيق تدريجياً وقلبي باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزج ويكون خالي من التكتلات ويتكون لديك عجينة ناعمة.
- احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزيت ويسكب بها عجينة الكيك وادخليها إلى الفرن المشعل مسبقاً وتركيها لمدة 40 دقيقة لتصبح ناضجة.
- ثم اخرجيها من الفرن وتركيها لتبرد ومن يضاف لها صوص الشوكولاتة التي يتم تحضيرها عن طريق.
- إضافة السكر إلى الحليب والدقيق والماء والكاكاو وتركيهم في قدر على النار واستمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط بقوام ثقيل.
- يوضع له الزبدة وقلبي حتى أن تذوب تماماً وترفع من على الار.
- تترك حتى أن تبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل ومن ثم يتم سكبه على كيكة الشوكولاتة وقدميها بالهناء والشفاء.
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الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة ، طريقة عمل الكيكة بصوص الشوكولاتة تعد من الطرق الأكثر انتشاراً وبحثاً لذلك حرصنا على أن نقدمها لك اليوم حتى تكونين جاهزة دائماً لتحضيرها لأحبابنا الصغار محبين تناول كيكة الشوكولاتة.
الكيكة بصوص الشوكولاتة الرائع اقتصادية وهشة
إذا كنت ترغبين في تحضير أشهى وألذ أنواع الكيك فإليك طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة كما يلي:المقادير:
- 1 كوب دقيق.
- 3 بيضات.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو خام.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2/1 كوب سكر.
- 1 كوب حليب.
- رشة ملح.
- كوب حليب.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- ربع كوب ماء.
- ملعقتين كبيرتين دقيق.
- ربع كوب كاكاو خام
- 2/1 كوب سكر.
- في البداية يجب أن تقومين بإشعال الفرن على درجة 180 درجة مئوية.
- ثم يتم نخل الدقيق مع البكينج بودر ومسحوق الكاكاو والملح قلبيهم مع بعضهم.
- ثم تحضرين وعاء عميق يخفق به 3 بيضات مضاف لهم الفانيليا واخفقيهم بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف ويزداد.
- يضاف لخليط السكر ويتم الخفق مرة أخرى ومن ثم يضاف الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.
- بعدها يجب أن تقومين بإضافة الدقيق تدريجياً وقلبي باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزج ويكون خالي من التكتلات ويتكون لديك عجينة ناعمة.
- احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزيت ويسكب بها عجينة الكيك وادخليها إلى الفرن المشعل مسبقاً وتركيها لمدة 40 دقيقة لتصبح ناضجة.
- ثم اخرجيها من الفرن وتركيها لتبرد ومن يضاف لها صوص الشوكولاتة التي يتم تحضيرها عن طريق.
- إضافة السكر إلى الحليب والدقيق والماء والكاكاو وتركيهم في قدر على النار واستمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط بقوام ثقيل.
- يوضع له الزبدة وقلبي حتى أن تذوب تماماً وترفع من على الار.
- تترك حتى أن تبرد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل ومن ثم يتم سكبه على كيكة الشوكولاتة وقدميها بالهناء والشفاء.
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