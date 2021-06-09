اقوى كريم طبيعي معجزة لتفتيح العانة والابط وبين الفخذين حتى لو كان سواد سنين مذهل وسريع

اقوى كريم طبيعي معجزة لتفتيح العانة والابط ، تكره الفتيات البقع الداكنة والاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس باستمرار وهذا يجعلهن يبحثون كثيراً عن أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم والتخلص من هذه المشكلة إلى الأبد، لذلك حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل طريقة يمكنك الاعتماد عليها في تحضير كريم بمكونات طبيعية لتفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة وآثار حب الشباب.اقوى كريم طبيعي معجزة لتفتيح العانة والابط
لك سيدتي كثير من المكونات التي تستخدم في عمل كريم طبيعي لتفتيح الجسم والتخلص من البقع والتي يتم تحضيرها بالطريقة التي سوف نستعرضها لك الآن:كريم زبدة الشيا لتفتيح الجسم:
تحتوي زبدة الشيا على مجموعة مهمة جداً من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر والتي تعطيه التغذية الكاملة وكل ما ينقصه من فيتامينات ومعادن ويتم تحضيره كما يلي:المكونات:
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الكاكاو الخام.
- 1 ملعقة مسحوق قرفة.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق الحمص.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة الشيا.
- زيت فيتامين هـ (كبسولات).
- قطرات زيت اللافندر.
- في وعاء قومي بإضافة 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا وملعقتين من دقيق الحمص اخلطي المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك يتم وضع مسحوق الكاكاو ومسحوق القرفة وقلبي وبعدها يضاف زيت فيتامين هـ الذي سيتم استخراجه من كبسولات فيتامين هـ.
- بعد خلط المكونات مع بعضها يضاف قطرات زيت اللافندر على المكونات لتعطيها رائحة عطرية مميزة ويمنح البشرة أكثر جمالاً.
- قومي بوضع الخليط في علبة كريم قديمة ولكن لابد من أن تكون نظيفة واحتفظي به في الثلاجة ويفضل أن يتم استخدامه كل يوم قبل النوم على الجسم.
- فهذا الكريم يساعد على اخفاء البقع الداكنة ويخلصها من الاسمرار ومن الممكن أن يتم استخدامه على الوجه والقدمين والركبتين واليدين والوجه.
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اقوى كريم طبيعي معجزة لتفتيح العانة والابط ، تكره الفتيات البقع الداكنة والاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس باستمرار وهذا يجعلهن يبحثون كثيراً عن أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم والتخلص من هذه المشكلة إلى الأبد، لذلك حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل طريقة يمكنك الاعتماد عليها في تحضير كريم بمكونات طبيعية لتفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة وآثار حب الشباب.اقوى كريم طبيعي معجزة لتفتيح العانة والابط
لك سيدتي كثير من المكونات التي تستخدم في عمل كريم طبيعي لتفتيح الجسم والتخلص من البقع والتي يتم تحضيرها بالطريقة التي سوف نستعرضها لك الآن:كريم زبدة الشيا لتفتيح الجسم:
تحتوي زبدة الشيا على مجموعة مهمة جداً من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر والتي تعطيه التغذية الكاملة وكل ما ينقصه من فيتامينات ومعادن ويتم تحضيره كما يلي:المكونات:
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الكاكاو الخام.
- 1 ملعقة مسحوق قرفة.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق الحمص.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة الشيا.
- زيت فيتامين هـ (كبسولات).
- قطرات زيت اللافندر.
- في وعاء قومي بإضافة 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا وملعقتين من دقيق الحمص اخلطي المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك يتم وضع مسحوق الكاكاو ومسحوق القرفة وقلبي وبعدها يضاف زيت فيتامين هـ الذي سيتم استخراجه من كبسولات فيتامين هـ.
- بعد خلط المكونات مع بعضها يضاف قطرات زيت اللافندر على المكونات لتعطيها رائحة عطرية مميزة ويمنح البشرة أكثر جمالاً.
- قومي بوضع الخليط في علبة كريم قديمة ولكن لابد من أن تكون نظيفة واحتفظي به في الثلاجة ويفضل أن يتم استخدامه كل يوم قبل النوم على الجسم.
- فهذا الكريم يساعد على اخفاء البقع الداكنة ويخلصها من الاسمرار ومن الممكن أن يتم استخدامه على الوجه والقدمين والركبتين واليدين والوجه.
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