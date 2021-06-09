خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف بمكون عجيب سيجعل شعرك حرير

خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف الشعر الناعم والصحي من الأساسيات التي تبحث عنها جميع الفتيات والنساء، بشكل دائم لكي يحصلون أيضا على شعر ناعم مفرود دون خشونة أو تجاعيد تحدث في الشعر بشكل زائد لذلك وجدنا أن الكيراتين، هو من ضمن الأنواع التي تتواجد في كافة الأماكن الخاصة بمستحضرات التجميل التي تعمل على فرد الشعر، ولكن اغلب صالونات التجميل لديهم الكرياتين والبروتين الغير طبيعي بالمرة والتي يعمل على تقصف الشعر وتساقطه بعد المدة المتفق عليها أثناء تطبيق هذا الكيراتين على الشعر، ولكننا اليوم نعلم ما هي أهمية الوصفات الطبيعية، ولهذا السبب وجدنا وصفة طبيعية تجعلنا نستغني عن الكرياتين الكيمياوي الضار، وسوف تعمل ايضا على فرد الشعر ولمعانه بمبلغ قليل جدا المكونات تتواجد داخل أي منزل. خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف المكونات: 2 ملعقة من الريحان.

ملعقتين من الروزماري.

ربع كوب من إكليل الجبل.

ثلاث ملاعق من الخل.

من زيت جوز الهند ملعقتين.

أكواب من الماء. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بوضع الريحان والروزماري إكليل الجبل والخل وزيت جوز الهند والماء في وعاء عميق.

ونتركه على النار لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو.

ونبدأ بوضع هذا المزيج على الشعر مباشرةً ننتظر لمدة ساعة

ثم نقوم بغسل الشعر مرة ثانية وسوف نجد أن الشعر أصبح ناعم كالحرير، ومفيدة.

ولكن عند استخدام الوصفة أكثر من مرة سوف نحصل على النتائج المرغوب فيها لفرد الشعر الخشن. كيراتين طبيعي للشعر الخشن كيراتين طبيعي للشعر الخشن المكونات: نصف كوب من زيت الخروع.

ثلاث مرات من زيت الصبار.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

زيت خشب الصندل.

ملعقتين زيت الخزامى. طريقة التحضير: اخلطي جميع المكونات من زيت الخروع وزيت الصبار وزيت جوز الهند وزيت خشب الصندل وزيت الخزامى.

ابدائي بوضع هذه الزيوت داخل المايكروويف لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بإخراجها وضعها على الشعر مباشرةً بالتدليك المستمر بحركة دائرية.

قومي بارتداء قبعة الاستحمام انتظري لمدة 3 ساعات.

ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.

كرري هذه الخطوة أكثر من مرة لكي تحصلي على شعر ناعم كالحرير. الوسوم

خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف الشعر الناعم والصحي من الأساسيات التي تبحث عنها جميع الفتيات والنساء، بشكل دائم لكي يحصلون أيضا على شعر ناعم مفرود دون خشونة أو تجاعيد تحدث في الشعر بشكل زائد لذلك وجدنا أن الكيراتين، هو من ضمن الأنواع التي تتواجد في كافة الأماكن الخاصة بمستحضرات التجميل التي تعمل على فرد الشعر، ولكن اغلب صالونات التجميل لديهم الكرياتين والبروتين الغير طبيعي بالمرة والتي يعمل على تقصف الشعر وتساقطه بعد المدة المتفق عليها أثناء تطبيق هذا الكيراتين على الشعر، ولكننا اليوم نعلم ما هي أهمية الوصفات الطبيعية، ولهذا السبب وجدنا وصفة طبيعية تجعلنا نستغني عن الكرياتين الكيمياوي الضار، وسوف تعمل ايضا على فرد الشعر ولمعانه بمبلغ قليل جدا المكونات تتواجد داخل أي منزل. خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف المكونات: 2 ملعقة من الريحان.

ملعقتين من الروزماري.

ربع كوب من إكليل الجبل.

ثلاث ملاعق من الخل.

من زيت جوز الهند ملعقتين.

أكواب من الماء. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بوضع الريحان والروزماري إكليل الجبل والخل وزيت جوز الهند والماء في وعاء عميق.

ونتركه على النار لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو.

ونبدأ بوضع هذا المزيج على الشعر مباشرةً ننتظر لمدة ساعة

ثم نقوم بغسل الشعر مرة ثانية وسوف نجد أن الشعر أصبح ناعم كالحرير، ومفيدة.

ولكن عند استخدام الوصفة أكثر من مرة سوف نحصل على النتائج المرغوب فيها لفرد الشعر الخشن. كيراتين طبيعي للشعر الخشن كيراتين طبيعي للشعر الخشن المكونات: نصف كوب من زيت الخروع.

ثلاث مرات من زيت الصبار.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

زيت خشب الصندل.

ملعقتين زيت الخزامى. طريقة التحضير: اخلطي جميع المكونات من زيت الخروع وزيت الصبار وزيت جوز الهند وزيت خشب الصندل وزيت الخزامى.

ابدائي بوضع هذه الزيوت داخل المايكروويف لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بإخراجها وضعها على الشعر مباشرةً بالتدليك المستمر بحركة دائرية.

قومي بارتداء قبعة الاستحمام انتظري لمدة 3 ساعات.

ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.

كرري هذه الخطوة أكثر من مرة لكي تحصلي على شعر ناعم كالحرير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال ساعتين كيراتين طبيعي للشعر المجعد الخشن الجاف بمكون عجيب سيجعل شعرك حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.