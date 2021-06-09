تفتيح البشرة هي عبارة عن وسيلة تجميلية ويتم من خلالها استخدام كريمات أو مراهم للحصول على بشرة موحدة ذات لون فاتح، أو استعمال ماسك لتفتيح البشرة كما أن طرق التبييض على توحيد لون البشرة وإعطائها النضارة والحيوية لتبدو المرأة بمظهر مشرق.

هناك مجموعة من الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاء الوجه الإطلالة المميزة، هذا بالإضافة إلى عدة خلطات يمكن تحضيرها من البيت والتي تكون خالية تماماً من أي مواد كيميائية حيث أنها أمنة.

ماسكات تفتيح البشرة

نقدم لكم مجموعة من الماسكات التي تقوم بتفتيح الوجه والرقبة ومن هذه الماسكات:

ماسك الليمون والعسل

يحتوي العسل على أحماض ألفا هيدروكسي والكثير من المركبات النشطة التي تعمل على تقليل من آثار التصبغ المفرط، كما أن الليمون يحتوي على فيتامين أ، فيتامين سي، ولعمل هذا الماسك يتم إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ليمونة ناضجة.

طريقة التحضير:

ضعي عصير الليمون في وعاء وضيفي إليه معلقة على الغسل واخلطيهم جيداً.

ضعي القناع على الوجه من خلال استخدام فرشاة.

يغسل بالماء العادي بعد ربع ساعة.

للحصول على أفضل النتائج تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الزبادي والعسل

تستخدم الزبادي في التخلص من التصبغ المفرط حيث أنه يحتوي على مركبات نشطة مثل حمض اللاكتيك، ولعمل هذا الماسك يجب إتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

نصف ملعقة من كوب زبادي طازج.

نصف ملعقة من العسل.

ضعي الخليط على الرقبة والوجه.

يترك الخليط على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة.

يتم عمل الماسك مرتين في الأسبوع.

تفتيح البشرة بالألفا أربوتين

الألفا أربوتين هي مادة كيميائية من مشتقات الهيدروكينون، حيث يتم استخدامهما في تبيض البشرة، حيث تنتج هذه النباتات بشكل طبيعي ويتم تصنيع ألفا أربوتين كيميائيا في المعمل، كما أن هذا المركب يعمل على تثبيط عمل صبغة الميلانين والتي تعطي البشرة لون، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة والتخفيف من فرط التصبغ والكلف والنمش.

تفتيح البشرة بالميزوثيرابي

الميزوثيرابي هي عبارة عن تقنية علاجية وتجميلية تستخدم في إبر رفيعة لحقن المواد المطلوبة مثل الإنزيمات والفيتامينات، كما له عدة استخدامات تجميلية ويساعد على تخفيف التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تفتيح البشرة بالليزر

يعد الليزر من أهم التقنيات التي تستخدم في تفتيح البشرة حيث يعمل عن طريق:

إزالة الطبقة الخارجية للبشرة.

تدمير الخلايا المنتجة للميلانين وهي الصبغة التي تعطي الجلد لونه.

طرق العناية بالبشرة يوميا

يمكنك العناية والاهتمام بالبشرة يوميا من خلال إتباع الطرق التالية:

لابد من إزالة شعر الوجه من خلال استخدام الشمع الخاص.

تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً ويجب اختيار منتج يحافظ على البشرة.

يجب تنظيف البشرة مرتين يوميا من خلال استخدام المنتج الأنسب لنوع البشرة.

تنظيف البشرة يعالج العيوب التي تظهر على الوجه

الاهتمام بالمناطق الحساسة في الوجه والشفاه والعينين.

استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس يوميا.

الحرص على تناول كميات كبيرة من السكريات حيث أنها لا تسبب أضرار على صحة الجلد.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تعزيز الدورة الدموية.

النوم مدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا.

البعد عن الأطعمة المالحة والحارة والحامضة والأطعمة المقلية.

تناول أطعمة تحتوي على الأوميجا 3.

أهم الفيتامينات للبشرة

فيتامين C :

وهو محارب للسرطان حيث له خصائص مضادة للأكسدة ويزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة.

فيتامين E :

وهو فيتامين يعمل على الوقاية من أشعة الشمس الضارة والوقاية من البقع الداكنة والتجاعيد لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

فيتامين D :

وهو مهم لعلاج الصدفية ويكون مصدره الأساسي من الشمس ويمكن الحصول عليه من سمك السلمون.