طريقة عمل أرز بالجمبري بطعم شهي ومميز

طريقة عمل الأرز بالجمبري يعشق الأشخاص في فصل الصيف للذهاب والسفر إلى السواحل والمصايف لكي يتناولوا كل ما لذ وطاب من المأكولات البحرية الطازجة منها الأسماك والكابوريا والجمبري والسبيط وغيرهم. يعتبر الجمبري من الأطباق الرئيسية المتواجدة علي سفرتك حيث تقدم بطرق مختلفة منها المشوي والمقلي وسي فود. ويقدم بجانبه أيضاً الأرز المنكه بتوابل خاصة التي تميز رائحته قبل تناوله والتي يعشقها الجميع سواء كان الكبار والصغار. ويحتوي الجمبري على نسبة عالية من الفسفور والمعادن والكالسيوم المفيد للعظام والأسنان ومعظم الأطفال لا يفضلن تناول اللحوم أو الأسماك. وفي هذه الوجبة سوف تلعب على شده أنظارهم من ألوان المتواجد بداخل الطبق لتناوله. ويقدم بجانبها أيضا جميع السلطات منها الخضراء، الطحينة، الطماطم المخللة، سلطة الزبادي. طريقة عمل الأرز بالجمبري طريقة عمل الأرز بالجمبري المكونات كيلو جمبري مقشر.

كوب ونص أرز مصري.

1 كوب بسله.

كوب جزر مبشور.

علبه فاصوليا حمرا.

علبه ذرة حلوة.

كوب مرقة سى فود.

بصله متوسطه الحجم.

ملعقه صغيرة صلصة معلبه.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

بقدونس مفروم للتزين.

شرائح ليمون. مكونات تتبيله الجمبري ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقه صغيرة بهارات سمك.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير يغسل الأرز جيدا.

يقشر البصل ويفرم فرما ناعما.

يضع في حلة متوسطة، زيت طعام.

نضيف البصل ويشوح.

نتركه على النار حتى يحمر لونه.

نضيف الخضروات المقطعة وتقلب مع البصل.

نضيف الأرز ويقلب حتى يتجانس جميع المكونات.

يضاف ملعقة الصلصة، التوابل والبهارات.

يضاف مرقة السى فود، أو ماء مغلي.

يترك الأرز على نار متوسطه. ثم يرفع من على النار بعد النضج. طريقة شوربة الجمبري يقشر الجمبري ونحتفظ بالرأس ويغسل جيدا.

نضع حلة علي بها بعض الماء المغلي على النار، نضيف الرؤوس.

نضيف توابل الجمبري والملح.

نتركها على النار حتى النضج. طريقة تحضير الجمبري نحضر طبق عميق محكم الغلق.

نضع الجمبري، الثوم، التوابل.

يقلب جيدا ويترك في الثلاجة مدة لاتقل عن ساعة.

توضع طاسة كبيرة على النار وبها بعض الزيت أو الزبدة، ثم يضاف الجمبري، ثم نضيف التوابل.

يترك على النار لمده ثلاث دقائق.

يغرف الرز في أطباق التقديم.

يضاف الجمبري فوق الأرز.

يزين الطبق بالبقدونس، وشرائح الليمون.

يقدم بجانبهم السلطات. الوسوم

طريقة عمل الأرز بالجمبري يعشق الأشخاص في فصل الصيف للذهاب والسفر إلى السواحل والمصايف لكي يتناولوا كل ما لذ وطاب من المأكولات البحرية الطازجة منها الأسماك والكابوريا والجمبري والسبيط وغيرهم. يعتبر الجمبري من الأطباق الرئيسية المتواجدة علي سفرتك حيث تقدم بطرق مختلفة منها المشوي والمقلي وسي فود. ويقدم بجانبه أيضاً الأرز المنكه بتوابل خاصة التي تميز رائحته قبل تناوله والتي يعشقها الجميع سواء كان الكبار والصغار. ويحتوي الجمبري على نسبة عالية من الفسفور والمعادن والكالسيوم المفيد للعظام والأسنان ومعظم الأطفال لا يفضلن تناول اللحوم أو الأسماك. وفي هذه الوجبة سوف تلعب على شده أنظارهم من ألوان المتواجد بداخل الطبق لتناوله. ويقدم بجانبها أيضا جميع السلطات منها الخضراء، الطحينة، الطماطم المخللة، سلطة الزبادي. طريقة عمل الأرز بالجمبري طريقة عمل الأرز بالجمبري المكونات كيلو جمبري مقشر.

كوب ونص أرز مصري.

1 كوب بسله.

كوب جزر مبشور.

علبه فاصوليا حمرا.

علبه ذرة حلوة.

كوب مرقة سى فود.

بصله متوسطه الحجم.

ملعقه صغيرة صلصة معلبه.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

بقدونس مفروم للتزين.

شرائح ليمون. مكونات تتبيله الجمبري ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقه صغيرة بهارات سمك.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير يغسل الأرز جيدا.

يقشر البصل ويفرم فرما ناعما.

يضع في حلة متوسطة، زيت طعام.

نضيف البصل ويشوح.

نتركه على النار حتى يحمر لونه.

نضيف الخضروات المقطعة وتقلب مع البصل.

نضيف الأرز ويقلب حتى يتجانس جميع المكونات.

يضاف ملعقة الصلصة، التوابل والبهارات.

يضاف مرقة السى فود، أو ماء مغلي.

يترك الأرز على نار متوسطه. ثم يرفع من على النار بعد النضج. طريقة شوربة الجمبري يقشر الجمبري ونحتفظ بالرأس ويغسل جيدا.

نضع حلة علي بها بعض الماء المغلي على النار، نضيف الرؤوس.

نضيف توابل الجمبري والملح.

نتركها على النار حتى النضج. طريقة تحضير الجمبري نحضر طبق عميق محكم الغلق.

نضع الجمبري، الثوم، التوابل.

يقلب جيدا ويترك في الثلاجة مدة لاتقل عن ساعة.

توضع طاسة كبيرة على النار وبها بعض الزيت أو الزبدة، ثم يضاف الجمبري، ثم نضيف التوابل.

يترك على النار لمده ثلاث دقائق.

يغرف الرز في أطباق التقديم.

يضاف الجمبري فوق الأرز.

يزين الطبق بالبقدونس، وشرائح الليمون.

يقدم بجانبهم السلطات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أرز بالجمبري بطعم شهي ومميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.